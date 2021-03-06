【玄人‧峰語@iM網欄】有冇移民命？ 能否移民只看驛馬?
近日找我算命的人，絕大部份都是問我是否適合移民?又問如果移民那一個國家會比較好?傳統算命學理分析，一個人有沒有移民命，都會從幾方面去分析。如果以子平八字去看，主要是看命主有沒有驛馬。如從紫微斗數分析，那就看命主的遷移宮的結構是否良好。至於移到那個國家好，可以從方位上的五行去参考(因每個人的有利方位是不一样的，但我自己認為這一套理論是有盲點的)。不過，學理歸學理，實際應用上又是兩碼子的事，要考慮的因素卻非常複雜。
以我的經驗，決定移民與否，不是看有沒有驛馬那麼簡單，而是看一個人正在行什麼運，而運中又見到什麼特質? 去年我有一個好朋友回流至加拿大，他走之前找我問問前程，當時翻開他的命盤，嚴格而言已行完最風光的10年大運，而步入的新10年大運算是平運而已。眾所周知，香港的生活指數非常之高，一般大眾都是餐搵餐食餐餐清，而他如果他在逆運 (過了搵錢大運)中硬要留在香港發展，將會面對不同的壓力，因此我建議他好好把握移民到加國，享受平靜又舒適的人生。幸運地，他在彼邦的發展算是不錯，雖在餐館工作，收入也遠比在香港少，但他卻可享受自己追求的生活。
反之，另一個客人剛剛相反，正正步入生的十年好運，而他亦運帶驛馬，單看牌面是移民成數什高。然而，他未來時間正是事業的高峰期，如果要走，機會成本將會很大。所以，反而我的焦點在於他內心所追所求。他短期的目標既然是想賺更多的錢時，我就建議他留守香港好了。
我明白很多人在人生十字路口要作決定時，都會希望以玄學角度去為他找出答案。然而，很多時候，他們所要的是想一個我答移民是好與不好的答案，反而沒有從自身所要所想去先尋找內在的聲音。其實我幫人算命，都是想幫命主找到人生定位，指點一條適合他們適合的路而已，當中沒有對與錯之分，只是適合與否而已。因此，我幫人看移民前程，一定會從他的命盤特質，喜用神的角度去分析，再分析其機會成本，而非單看是否有驛馬這麼簡單。
學習算命這麼多年， 接觸不同階層的人和事，學懂一件事就是尊重人的選擇。事實上，有人喜歡權力、有人喜歡金錢、有人喜歡遊山玩水、有人喜歡歸隱田園......他們的喜好其實是命格使然，所以我們做選擇時，不要以他人的選擇當作自己的決定参考，因為每個人的算盤是不一的，最重要還睇自己碗餸去食飯。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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