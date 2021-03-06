【玄人‧峰語@iM網欄】有冇移民命？ 能否移民只看驛馬?

近日找我算命的人，絕大部份都是問我是否適合移民?又問如果移民 那一個國家會比較好?傳統算命學理分析，一個人有沒有移民命， 都會從幾方面去分析。如果以子平八字去看， 主要是看命主有沒有驛馬。如從紫微斗數分析， 那就看命主的遷移宮的結構是否良好。至於移到那個國家好， 可以從方位上的五行去参考(因每個人的有利方位是不一样的， 但我自己認為這一套理論是有盲點的)。不過，學理歸學理， 實際應用上又是兩碼子的事，要考慮的因素卻非常複雜。

以我的經驗，決定移民與否，不是看有沒有驛馬那麼簡單， 而是看一個人正在行什麼運，而運中又見到什麼特質? 去年我有一個好朋友回流至加拿大，他走之前找我問問前程， 當時翻開他的命盤，嚴格而言已行完最風光的10年大運， 而步入的新10年大運算是平運而已。眾所周知， 香港的生活指數非常之高，一般大眾都是餐搵餐食餐餐清， 而他如果他在逆運 (過了搵錢大運)中硬要留在香港發展，將會面對不同的壓力， 因此我建議他好好把握移民到加國，享受平靜又舒適的人生。 幸運地，他在彼邦的發展算是不錯，雖在餐館工作， 收入也遠比在香港少，但他卻可享受自己追求的生活。

反之，另一個客人剛剛相反，正正步入生的十年好運， 而他亦運帶驛馬，單看牌面是移民成數什高。然而， 他未來時間正是事業的高峰期，如果要走，機會成本將會很大。 所以，反而我的焦點在於他內心所追所求。 他短期的目標既然是想賺更多的錢時，我就建議他留守香港好了。