【餐飲業】食肆換氣量增規管　MOMAX紫外光空氣淨化風扇推優惠

▲ MOMAX 特意推出飲食業專享優惠， 挑選了 Ultra-Air IoT 智能紫外光空氣淨化無葉風扇，提供特別優惠價。

政府上周四放寬部分社交距離措施，食肆可重開晚市堂食，但需要安裝更有利通風的裝置。有見及此，本地消費電子產品品牌MOMAX特意推出飲食業專享優惠， 挑選了旗下產品Ultra-Air IoT 智能紫外光空氣淨化無葉風扇，提供特別優惠價。

【限聚令持續】停業又被業主逼遷？ 酒吧：等防疫抗疫基金交租

Ultra-Air IoT智能紫外光空氣淨化無葉風扇，採用「對流」循環系統，先過濾、再殺菌。 空氣首先會經過H13 HEPA濾網，直接過濾超過99.9% > 0.3 微米懸浮微粒，再通過 UV-C紫外光，快速殺死或減弱傳染性夥粒，更可用 Apps遙距控制。該產品的紫外線-C更高於食物環境衞生署的《餐飲處所換氣量及／或已安裝空氣淨化設備證明書》的設備規格。

飲食業界只需向MOMAX提供香港公司商業登記證副本，即可以特別優惠價購買Ultra-Air IoT 智能紫外光空氣淨化無葉風扇。

▲ 產品獲香港認証中心的《香港安 全標誌》、《香港綠色標誌》－ 《消毒技術規範》認證。

餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍表示，飲食業界早前曾與食環署開會，署方要求食肆檢測通風，要達每小時6次換氣量的標準，不達標則須加裝紫外線空氣消毒機等設備，安裝數目視乎餐廳面積大小。他認為，目前普通食肆牌照下，若有食肆換氣量不達標而要做通風工程改裝，則須向屋宇署入則，需時約一至兩年，相信食肆或會選擇加裝淨化空氣設備。他亦引述食環署稱會給業界約一個月寬限期。

【麥當勞優惠】「可口可樂」迷注意 麥當勞推限量版Big Mac迷你罐

責任編輯：蘇穎琪

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：