【你財策劃師】44歲理財顧問欠債約50萬元　如何解決？（下）

先由心理着手減壓

雖然財政問題不能即時解決，但可以先從心理着手，心理壓力減少亦有助改變工作效率及表現。我建議，他現時不要煩惱何時可買到樓或是有關儲錢問題，反而要提醒自己因肩負屋企人不足的問題，而令到自己的生活受影響。這個決定亦不應該刻意隱瞞，更應在適當時候讓朋友、同事及客戶知道。

44歲理財顧問欠債約50萬元 如何解決？（上）：【下一頁】

Ken憂慮自己的專業是為別人理財，但自己財政也有問題便很難說得過去。我則解釋，不認真工作賺取收入、消費習慣不良，例如碌爆卡或胡亂購物等，又或是不了解個人風險水平，而胡亂投資等，才是所謂「財務有問題或管理不善」。他面對的家庭問題，不是單純的財務問題。

事實上，財政不善的原因並不是不懂理財或理財不善，而是對家庭承擔更大責任，放下人生發展及生活。我認為，讓其他人知道Ken所做的不是甚麼壞事，沒有甚麼是羞於啟齒。他可能要考慮家人感受而適當地披露家庭狀況及感受。我又希望當Ken可以放低心理包袱後，能得到更多人對他的認同及支持，可以進一步改善工作表現及收入，而可以紓緩目前困境。

另一方面，債務問題也不能輕視，除了要克制不增加負債外，也要令收入較穩定而可以應付恒常支出。雖然Ken過去5年工作表現不俗，能夠應付需要，但銷售工作總有些運氣成分，萬一未來不能得到足夠收入，狀況將會變壞，到時便更難處理。我提醒，他要檢討銷售模式及客戶拓展問題，因到有事才匆匆忙忙改變便是補救，準備不足下難有最理想的安排，趁今天還在可控狀況下便要為未來規劃。

最後Ken亦像平時對客戶的專業理財顧問身份般，整合了討論的重點：一、首先要接受肩負承擔家庭的責任及角色；二、不需要刻意隱藏自己的狀況；三、在工作中要檢討銷售模式，規劃如何拓展多些客戶及收入。

免費助你解財難 讀者如有任何理財疑難，可透過【網址】填妥表格或將個人資料及理財目標電郵至alvinlam@hket.com，相約面談。為保障讀者私隱，個案會以化名刊登，一切資料絕對保密。本欄已成立Facebook專頁，請登入Facebook並搜尋「你財策劃師」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

