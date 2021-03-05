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【生物認證支付】三星夥Mastercard開發生物辨識信用卡　降接觸病毒風險

科技 17:57 2021/03/05

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因為害怕接觸支付鍵盤，不少人在疫情期間都從使用現金支付，轉用無接觸式支付方式，例如Apple Pay或Google Pay等。（法新社圖片）

支付方式愈來愈多，生物認證技術亦發展成熟，三星（Samsung）日前就宣布，將和萬事達卡（Mastercard）正式合作，開發內建指紋掃描模組的信用卡，或能人們避免接觸，減低受新冠肺炎病毒感染的風險。

據了解，三星這些所謂的「生物辨識卡」將與該公司旗下「幾種關鍵獨立晶片」整合在一起，並打算與銷售點（POS）終端裝置，或當前接受Mastercard晶片付款的任何終端裝置相容。

＞＞＞【小心偽冒企業員工】黑客利用公眾對新冠疫苗關注　報告：疫苗相關的網絡釣魚急增 26% 

其實Mastercard自2017年以來，就在研發生物辨識技術的試驗，當時就宣布聽起來像是生物辨識卡的先導試驗品。資料顯示，該試驗性卡片能透過讓顧客將拇指放在卡片嵌入式晶片驗證付款，如果付款人的PIN碼與卡片指紋互相匹配，就可以做到付款動作。

料今年南韓率先推出

據報，本次三星與Mastercard新的合作計劃，就完全取消了PIN碼的條件。根據公告，用戶只需將姆指放在嵌入卡內的某晶片上就可驗證，並完成支付過程。計劃希望透過更少的身體接觸，人們甚至不需要麻煩地觸摸多人摸過的PIN碼輸入鍵盤，就可以達成更安全的互動。預計今年，三星將逐步在南韓推出新生物辨識卡，但目前尚不清楚這些卡會否在其他市場推出。

一方面，使用這些系統意味著，用戶信任Mastercard能確保生物辨識資料的安全性。有鑑於過去幾年耳熟能詳的知名生物辨識資料外洩事件，對Mastercard的客戶而言，這可能依舊是難以接受的解決方案。但另一方面，對希望採用無接觸式支付方式的人來說，即使承擔這些安全風險也是值得。

雖然目前並沒有證據顯示，透過表面接觸，如手指與PIN碼輸入鍵盤之間的接觸，會引起新冠肺炎傳播風險，但類似的擔憂已引起不少人，從使用現金支付轉用無接觸式支付方式，例如Apple Pay或Google Pay等。有研究人員亦預測，無接觸式交易市場規模，將從2020年的 1,780億美元激增至2024年的1.5萬億美元。

＞＞＞【數據洩漏】研究： iOS、Android正洩露用戶數據　第三方app錯用雲端服務

責任編輯：李彥煒

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