【疫市贏家】日式生活超市UNY疫市下人流不絕  行政總裁黃百全分享出奇制勝之道

新冠肺炎疫情肆虐全球已逾一年，為港人生活帶來翻天覆地的變化，本港1月份零售消費額也按年跌13.6%，跌幅大於預期，並為連續24個月下跌。其中珠寶、首飾及名貴禮物類別的銷售跌幅仍超過30%，麵包糕餅及衣物鞋類銷售跌幅逾20%，就連過去一段時間錄得增長的超市銷售，1月份數字也下跌9%，惟跌幅已相對其他消費品為低，可見超市的抗跌力甚強。

近年日式超市百貨店成雨後春筍，開到成行成市，也有不少是新晉的後起之秀。其中以日本「過江龍」超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）的擴充步伐最快，來港近兩年，已於港九新界開設多所分店，成為逆市中少有「站得住腳」的新零售商，上月於小西灣開設其於香港的第7間分店。同時，新品牌日式精品生活雜貨店、佔地5,000平方呎的「谷辰 GUU SAN 」，也於去年第三季進駐尖沙咀中間道銀座式商廈H Zentre，也成不少港人的「朝聖」之地。

事實上，谷辰就是屬於香港的「元老級」日式超市生活百貨店Unicorn Stores (HK) Ltd.（前稱「UNY 香港有限公司」）旗下的品牌。集團早於1987年已於港島東太古城中心開設第一間UNY生活創庫百貨公司（現稱為「APITA」），至今已開店34年。其後更進一步將版圖由港島擴展至九龍區，先後於樂富及九龍灣開店（九龍灣分店已結業）。其後公司於2018年6月 被恒基兆業發展有限公司收購，並於同年7月正式易名為「Unicorn Stores（HK) Ltd.」。至今 Unicorn Stores (HK) Ltd.共有4 間分店，其中3家為超市及生活百貨店：UNY元朗店及UNY樂富店、太古APITA；及1家日式生活專門店料尖沙咀谷辰，成為本港最大規模的日式零售百貨和超市之一。

去年疫情下更大膽首度進駐新界西，於元朗舊區開設分店，錄得非常理想的生意額，Unicorn Stores（HK）Limited 行政總裁黃百全表示，集團的致勝之道並不是靠平取勝，而是為客人提供一個優質購物體驗。究竟如何在強大競爭中做出獨特的經營之道?詳情可留意今期《iMoney》公司專訪。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍