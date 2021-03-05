【ET講股通】梁耀康：日升日跌結束 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股近期經歷日升日跌，惟此格局終被打破。恒指連跌第二日，跌138點，收報29098點，大市總成交2,404億元。惟整體形勢未算太差，今早一度跌逾700點，及後反覆向上，更一度倒升，主因內地公布今年GDP增長目標為6%，市場解讀正面，吸引部分資金撈貨。

港股難言見底 28259點關鍵

技術上，恒指仍未脫險，若失守28259點，28000關恐難守，未宜掉以輕心。市場原先預期內地GDP增長目標定為8%，故實際情況未如預期，要小心市場解讀轉向。

短期繼續緊盯美國10年期債息表現，最新稍為回落，報1.5435厘，續企在1.5厘之上。反映傳統股表現的道指，表現優於反映新經濟股表現的納指。若10年債息進一步上衝1.8厘以至2厘，慎防市場焦點由新舊經濟股輪動，轉向債務危機。

內銀及中資電訊股 伺機止賺

傳統經濟股如內銀股、中資電訊股，保持強勢。內銀股方面，政策再次要求支持中小微企及讓利，或影響板塊表現。同樣，政策亦要求電訊股降費支持中小微企，亦恐令板塊蒙上陰霾。需留意市場如何解讀新政策。若內銀、中資電訊股失守是日低位，建議止賺，先避風頭。

石油股表現相對硬淨，主因油組決定不增產，支持油價。紐約油價逼近65美元，價格已不算低。若有意追入石油股，宜嚴守止蝕。

今晚仍要緊盯美股，尤其是納指、道指及債息的表現。

部署上，下周一若有意入市博反彈，宜選強勢股，惟需嚴守止蝕，最後防綫為今日低位。

【「ET講股通」問股環節，包括︰舜宇、山水水泥、金沙中國、比亞迪、三一國際︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明



本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。