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【ET講股通】梁耀康：日升日跌結束 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:09 2021/03/05

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股近期經歷日升日跌，惟此格局終被打破。恒指連跌第二日，跌138點，收報29098點，大市總成交2,404億元。惟整體形勢未算太差，今早一度跌逾700點，及後反覆向上，更一度倒升，主因內地公布今年GDP增長目標為6%，市場解讀正面，吸引部分資金撈貨。

港股難言見底  28259點關鍵

技術上，恒指仍未脫險，若失守28259點，28000關恐難守，未宜掉以輕心。市場原先預期內地GDP增長目標定為8%，故實際情況未如預期，要小心市場解讀轉向。

短期繼續緊盯美國10年期債息表現，最新稍為回落，報1.5435厘，續企在1.5厘之上。反映傳統股表現的道指，表現優於反映新經濟股表現的納指。若10年債息進一步上衝1.8厘以至2厘，慎防市場焦點由新舊經濟股輪動，轉向債務危機。

內銀及中資電訊股  伺機止賺

傳統經濟股如內銀股、中資電訊股，保持強勢。內銀股方面，政策再次要求支持中小微企及讓利，或影響板塊表現。同樣，政策亦要求電訊股降費支持中小微企，亦恐令板塊蒙上陰霾。需留意市場如何解讀新政策。若內銀、中資電訊股失守是日低位，建議止賺，先避風頭。

石油股表現相對硬淨，主因油組決定不增產，支持油價。紐約油價逼近65美元，價格已不算低。若有意追入石油股，宜嚴守止蝕。

今晚仍要緊盯美股，尤其是納指、道指及債息的表現。

部署上，下周一若有意入市博反彈，宜選強勢股，惟需嚴守止蝕，最後防綫為今日低位。

【「ET講股通」問股環節，包括︰舜宇、山水水泥、金沙中國、比亞迪、三一國際︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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