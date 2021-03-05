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【微信女】證監會警方「合璧行動」涉搜查山頂灣仔豪宅　疑犯過「奢華生活」

股市 17:50 2021/03/05

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證監會行政總裁歐達禮坦言，部分受害投資者因為「尷尬」而未有報案或交代經歷，現難估計涉及該集團所影響的受害人數。

證監會警方以「合璧行動」聯合行動打擊社交媒體「唱高散貨」騙局，昨日單日拘捕12人，行動中凍結及搜出逾9億元資產。警方毒品調查科總警司林敏嫻指出，被捕7男5女本地人士疑涉詐騙、洗黑錢和市場操縱罪行，年齡介乎23歲至65歲。證監會形容，有關人士利用騙局所得過「奢華生活（lavish lifestyles）」，並買入多項物業。

毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有補充，證監會和警方出動160人搜查27個地方，預計行動已拘捕懷疑犯罪主腦，被捕人士報稱職業包括證券行職員、裝修工人、生意人及退休人士，部分人屬母子、兄弟和證券行前同事關係。

鄒祥有續指，27個地點涉及山頂、中區、灣仔區豪宅，以及港島區數家經紀行，並檢獲黃金、900萬元現金等。

林敏嫻提醒公眾勿借用自己證券或銀行戶口交易，或處理金融資產。

證監會警方聯合行動打擊「唱高散貨」 12人被捕、涉款逾9億元，可見【下一頁】

證監會收300宗社交媒體投資騙案投訴 收緊上市門檻具壓抑效果，可見【下一頁】

證監會法規執行部執行董事魏建新指出，行動中證監會已出動逾100人，是證監會歷來動員最多人手的搜查行動之一。

近月社交媒體湧現不少「投資大師」、炒股社交群組，部分群組以女性頭像招徠，並先以噓寒問暖方式騙取受害人信心，被推薦股份不時出現單日暴跌。

證監會警方「合璧行動」搜出大筆現金（林宇翔攝）

魏建新指，相信該「唱高散貨」集團正是與俗稱「微信老師」、「微信女」的群組合作，在香港市場相當活躍，說服受害人購入被人為炒高的股份，再令投資者蒙重大損失。

證監會行政總裁歐達禮坦言，部分受害投資者因為「尷尬」而未有報案或交代經歷，現難估計涉及該集團所影響的受害人數。

相關文章：

【微信女】證監會一口氣凍結13家經紀行、54個交易帳戶　疑涉濠江機電「唱高散貨」騙局（第二版）

【微信女】證監會警務處短片提醒注意網上「唱高散貨」投資騙局

【微信女】證監會就凍結涉「唱高散貨」騙局帳戶　向富途及名匯證券發限制通知

 

記者：麥德銘

港股 警務處 證監會 微信
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