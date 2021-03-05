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【飛上太空】全球首間太空酒店最快2027年營運

環球政經 18:00 2021/03/05

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來自美國一間太空建築公司日前宣布，將於2025年開始，在近地球軌道動工興建全球第一間太空酒店，設有主題餐廳、電影院、水水療中心及400間酒店房間，預計最快2027年投入服務。

據悉，是次計劃由美國軌道組裝公司(Orbital Assembly Corporation)聯同多個美國航太總署專家、機師、工程師及建築師一同參與和興建。

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從發布資料顯示，航海家太空站外型是一個大圓環，每90分鐘環繞地球一圈，站數由數個扣環構造而成，透過旋轉產生類似月球表面的人工重力。遠航家太空站最外側附掛24個模型，提空氣、水電和組員住艙，以及長期居住所需的基礎設施，甚至出售部分給予太空機構、民間企業或訓練中心等。

公司並沒有透露施工成本或住宿費用等相關細節，僅稱SpaceX的獵鷹與星艦火箭等可重複使用載具，可壓低建築費用。

 

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責任編輯：潘曉豐

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