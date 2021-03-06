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【新股IPO】知乎赴美上市擬集資1億美元　騰訊持股12.3%（第二版）

新股IPO 13:44 2021/03/06

分享：

知乎赴美上市集資1億美元。

中國最大網上問答平台知乎（美：ZH）周五向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO招股書，計劃紐約交易所掛牌，暫定集資額1億美元，承銷商為瑞信、高盛和摩通。此前據報道，被稱為「美版Quora」的知乎，在2019年完成由百度（美：BIDU）、騰訊 （00700） 及快手 （01204） 等發起的4.34億美元F輪融資後，估值達35億美元。

根據招股書披露，知乎創辦人為CEO周源在IPO前持股比例為8.2%，並擁有46.6%的表決權。騰訊持股比例為12.3%，並擁有7.1%的表決權。

百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知【下一頁】

根據招股書披露，截至2020年12月底止，累計擁有4310萬內容創作者，貢獻逾3億個問答。2020年第四季度，平均MAU為7570萬人，月均觀看人數為4.7億，月均互動次數為6.8億次，分別按年增長33%、28.2%和4.8%。

知乎稱，其能以較低的成本迅速擴大用戶基礎，同時保持較高的用戶參與度和忠誠度，YanPlus用戶2019年的平均12個月留存率為72%。

另外，知乎2019年淨虧損為10億元（人民幣，下同），2020年淨虧損縮窄至5.2億元。收入由2019年6.7億元增加至2020年的14億元。

（第二版：新增招股書內容）

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股票 集資 IPO 中國 百度（美：BIDU）

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