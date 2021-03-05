▲ 【新股IPO】知乎據報棄港赴美上市 集資78億美元

路透旗下IFR報道，中國最大網上問答平台知乎計劃赴美上市，集資10億美元。此前有報道指，知乎計劃香港或美國上市，並已選定高盛、摩根士丹利及瑞信作為主要承銷商。

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知乎在2011年創立，其創辦人為CEO周源，持股21%。周此前透露，知乎現在月活躍付費用戶數已經超過 250萬，總內容數超過300萬，年訪問人次超過30億。每天，知乎會新增超過2000萬條創作和互動。此外，周源宣布，2021年，知乎計劃投入總價值數十億元的現金和流量，繼續加大對創作者的支持。

在2019年，知乎獲得內地最大網絡搜索平台百度（美：BIDU）和熱門視頻軟件快手 （01024） 以4.3億美元（約33億元）聯合入股，知乎同時亦獲得騰訊 （00700） 、華興資本及高盛等青睞。

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