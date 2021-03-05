  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 21:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】知乎據報棄港赴美上市　集資78億美元

新股IPO 17:31 2021/03/05

分享：

【新股IPO】知乎據報棄港赴美上市　集資78億美元

路透旗下IFR報道，中國最大網上問答平台知乎計劃赴美上市，集資10億美元。此前有報道指，知乎計劃香港或美國上市，並已選定高盛、摩根士丹利及瑞信作為主要承銷商。

百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知【下一頁】

知乎在2011年創立，其創辦人為CEO周源，持股21%。周此前透露，知乎現在月活躍付費用戶數已經超過 250萬，總內容數超過300萬，年訪問人次超過30億。每天，知乎會新增超過2000萬條創作和互動。此外，周源宣布，2021年，知乎計劃投入總價值數十億元的現金和流量，繼續加大對創作者的支持。

在2019年，知乎獲得內地最大網絡搜索平台百度（美：BIDU）和熱門視頻軟件快手 （01024） 以4.3億美元（約33億元）聯合入股，知乎同時亦獲得騰訊 （00700） 、華興資本及高盛等青睞。

相關文章：【新股IPO】據報生物技術平台Novotech計劃今年香港上市 擬集資116億元

【新股IPO】汽車之家2518次日招股　孖展錄近30億超購2.9倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

股票 集資 IPO 中國 百度（美：BIDU）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者