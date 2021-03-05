意大利引出口管制規定 阻阿斯利康25萬劑疫苗出口至澳洲

新冠疫情持續，多國陸續開展疫苗接種計劃。意大利引用歐盟疫苗出口管制規定，阻止25萬劑阿斯利康於當地廠房生產的疫苗出口至澳洲，是首個引用管制規定的國家。

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歐盟國家去年年底開展疫苗接種工作，但因為疫苗供應不穩導致進度緩慢。而阿斯利康亦曾以廠房產能出現問題為由，將原訂今年首季向歐盟付運的約9000萬劑疫苗，減少至約4000萬劑，來季供貨量亦要減半，引起歐盟國家不滿。

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意大利總理德拉吉表示，引用疫苗出口管制規定，是因為阿斯利康未能履行最初承諾，並指有關決定已經獲歐盟委員會支持。意大利外交部亦指出，阿斯利康延遲向歐盟交付疫苗，卻出口疫苗至不屬於可優先取得疫苗的國家（vulnerable nation），所以決定阻止其出口。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利重申，歐盟不會以疫苗作為地緣政治工具，強調歐盟已經向世衛疫苗分配計劃捐出22億歐元，將13億劑疫苗送抵92個低收入國家。

另外，有外媒引述歐盟人士指，歐盟委員會建議將原訂本月底屆滿的疫苗臨時管制出口措施，延長三個月至六月底，獲德國及法國等國家支持。

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