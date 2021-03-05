科莫幕僚施壓暪真相 護老院死亡人數恐翻倍

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）早前捲入性醜聞風波，近日再被爆出涉及另一宗爭議事件。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述消息人士指出，科莫的幕僚曾向衛生部門調查人員施壓，減少因新冠肺炎引發的護老院事件死亡人數，真實數字可能比原定公布多出一倍。

消息人士表示，當初公布死亡人數為6432人，只是記錄了在護老院內離世的患者，未有把其他送院後死亡的個案計算在內，完成低估實際死亡人數。州政府人員重新調查後估計，有超過1.5萬初步確診或確診新冠肺炎病人死亡。

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去年3月時紐約州衛生局曾發出指令，不容許護老院拒收新冠肺炎確症者，引發紐約州多間護老院爆發新冠肺炎，奪去多人性命。聯邦衛生部門就此調查事件，研究新冠肺炎在護老院爆發的原因。

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初版報告中死亡人數約萬人，但有指科莫部份高層幕僚成員不希望數字公開，於是向州衛生部門施壓，並將死亡數字下修至6432人。他們同時要求降低3月指令的影響，並改寫非爆發的「重大原因」（not a significant factor）。

責任編輯：吳漢培