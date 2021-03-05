【北水基金】巨無霸滬港深ETF逆市出台　標榜跨市布局分散風險

今年北水基金除了內地公募產品湧現外，偏股型ETF類基金也是生力軍，即使眼下面對環球股滙債呈3殺的劇震局面，兩者爭相逆市出閘，例如被指為規模最大同類ETF的銀華中證滬港深500ETF，今天（3月5月）首掛，標榜兩大賣點，包括：（1）A股+港股布局有助優勢互補；（2）三地跨市場布局可分散風險 。

近期約30多隻內地ETF已成功於春節後首發，合共募資額共約265億元（人民幣，下同）。單以2月22日黄金周長假後計，已有8隻基金搶閘推，包括含港股類，例如華寶中證滬港深ETF。不過，近日遇上大跌市，市傳有3隻ETF滯銷而夭折。此外，公募基金亦遭殃，逾2,000隻基金上周插水一成，最多更達兩成，有新建倉基金9日跌14%而向捧場客道歉。

北水基金兩個月吸8千億【下一頁】

然而，放眼較長綫，分析指波動市無阻內地ETF多元化發展。事實上，自去年第4季起已有多達百隻ETF出台，當中6隻是主打純港股的ETF。而ETF產品亦愈趨多樣化，一改「喝酒吃藥」、即專攻消費及藥股的局面。最近不斷細分賽道，由大熱的新能源以至新近當炒的商品資源等，內地業界形容，這些行業基金為ETF資產配置添利器。

專家指5大板塊仍是核心：科網、消費、醫藥、教育及高端製造。展望前景，基金界料今年內將有更多專攻大灣區的區域性主題ETF出爐。

另一方面，百億私募基金現仍維持約80%股票高倉位，公募基金的平均倉位也至少60%，乃階段性高水平，連同上述ETF，分析相信這3大類北水彈藥，將續分流至港股。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源