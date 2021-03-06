【劉‧住保鮮期@iM網欄】看電影「拆彈專家2」 笑說團隊管理日常

近期戲院重開，相信大家都餓戲已久，怎樣都會入場觀看一兩齣電影。大熱之選應該是由兩大影帝劉德華和劉青雲主演的「拆彈專家2」。雖然我明白這是一部供大眾娛樂的電影，但如果你有管理經驗，看到戲中非常危險的拆彈場面，都是由兩大影帝一夫當關以「總督察」的身份去拆彈，感覺會非常突儿和離地。戲中最搞笑的地方是總督察獨自去拆彈，下屬卻全部留在安全地方食花生兼觀看現場直播，老細成功拆彈後，沾沾自喜地走出來，接受下屬比like，跟住就可以收工。現實中，像「葉問」般可以一個打十個的老闆，是否存在倒是一個謎。沒要緊，電影也需要有戲劇效果，沒有英雄主義又怎能突顯兩大影帝震懾壓場的威力呢！

電影中拆彈專家的下屬，都會偶然擦鞋說「阿Sir你講得啱，說得對。」其實這都是普遍不過的恭維說話。但在千奇百怪的企業文化中，我倒見識過一些「騎呢」的擦鞋文化。下屬擦鞋擦到將甲部門男同事A和乙部門女同事B的婚姻狀況和家事，鉅細無遺地向無關痛癢的新上司報告，出賣人家私隱來博取信任，真的很無聊。當然明眼人一看便知來說是非者便是是非人，但原來這裏的員工說三道四並不是個別事件，可以想像流行是非做人情的公司，真的猶如煙花之地，若非脂粉客， 此地當然不宜久留。

然而，電影中也有貼地的情節，例如當整個團隊要去拆解重大炸彈危機時，指揮官們都攜手評估大局，啟動通報機制、制定階段性的應變策略並適時發號施令，讓行動組在不同崗位推進以解除危機。這就是現代管理講求的團隊精神，培養上下緊密溝通去完成工作。所以，英雄主義在實戰的職場上是比較難有市場的。正所謂「與其天天表演釣魚讓孩子有魚食，何不教懂孩子如何一起去釣多啲魚，這樣大家都有得食，仲可以自給自足。」傳承就是這麼重要。記得多年前，有一剛大學畢業出來工作的女孩，每天上班都戰戰兢兢，如履薄冰，雖然她未至於精伶醒目，但勝在創意和責任感十足。 所以，當時我將一個全新的比賽活動，交給她和另一喜歡食花生的同事共同負責，全力推行。當時她跟我說很害怕，因為讀大學時也沒有處理過同類型活動，而且對拍檔同事也沒有信心。我笑著對她說：「我都未驚，你驚咩呢？只要你跟住我俾你嘅方向和方法積極去做，跟拍檔保持良好溝通，定時在會議中匯報和檢討，我相信你一定可以做得到。如果失敗，有鑊我孭，你放膽去做吧！」就這樣，這顆定心丸激發了她發揮小宇宙，積極程度更帶動那喜食花生的拍擋，在為免被比下去的情況下而變得充滿動力，當然過程中我亦從旁指導以免孭鑊。對女孩和拍檔來說，能肩負重任去孕育新項目的感覺讓她倆瞬間成長，皇天最終不負有心人，活動成功。今天，女孩已經擁有自己的團隊，見面時還笑說傳承了我的釣魚技巧。人人都有魚吃，多好！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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