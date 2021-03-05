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國債孳息率飆升 鮑威爾重申維持QE至達到經濟目標

環球政經 15:16 2021/03/05

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聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，金融條件趨緊令人憂慮，他亦注意到近期國債孳息率飆升，重申聯儲局將維持寬鬆貨幣政策至達美方經濟目標。

【美股焦點】納指今年回報全被蒸發 多隻重磅科技股暴跌 見下頁

鮑威爾美國時間周四出席一個網上就業峰會發表演說，表示留意到美國國債孳息率正大幅上升，聯儲局正審視整體的金融狀況，坦言對目前金融狀況持續收緊，可能威脅實現經濟目標感到憂慮。

【美股分析】花旗指美債息仍會上升 美股再臨調整潮?見下頁

他又重申，聯儲局維持寬鬆貨幣政策的決定是恰當，在未滿足條件前，聯儲局不會加息，至於加息的條件，他表示就業市場要符合最大就業的狀況，以及讓通脹持續於2%水平，才考慮加息。

鮑威爾又認為，當經濟重啟將為物價帶來上行壓力，但通脹飆升很大可能只是帶來一次性影響，不會保持高位，情況亦不足令通脹預期顯著超過2%。

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撰文 : 馮卓謙

美國聯儲局 加息 鮑威爾 金融 通脹 美國 國債
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