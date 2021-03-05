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7年前買樓　最後一場空　九肚山盤竟成「新晉蟹貨王」？

股樓投資 17:34 2021/03/05

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沙田九肚山為傳統豪宅區，而麗坪路一帶近年陸續有新盤落成，以洋房別墅為主，而玖瓏山則為區內少數的分層屋苑。雖然玖瓏山位於豪宅地段，但最近大半年屢錄蝕讓，更遭網民稱為「新晉蟹貨王」。 

中原許秋偉說，玖瓏山月瓏閣3座中層E室，實用面積692平方呎，兩房間隔，原叫價1,030萬元放盤，議價後以930萬元易手，實用呎價13,439元。據了解，原業主於2014年以951萬元購入單位，持貨7年，現賬面蝕讓約21萬元，若連同使費計，料實蝕約65萬元。

麗坪路一帶屬九肚山新區，初期推售已有交通配套等隱憂。更重要的是，一直以來，九肚山以洋房別墅為主，而非玖瓏山這類大型分層屋苑。由於玖瓏山客源與傳統九肚山不同，令該屋苑樓價升幅有限，而且玖瓏山車位不足，車位更曾炒至高價，非一般中小型分層單位買家可負擔。簡單來說，由於玖瓏山交通不便，買家情願花同等價錢買市區盤，故玖瓏山相對難易手，以致業主只好減價賣樓，甚至蝕讓離場。

延伸閱讀　【臨海市區盤】維港滙I戶戶向海　首批折實641.6萬起　發展商：首批價錢非常吸引【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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