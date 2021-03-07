【你財策劃師】44歲理財顧問欠債約50萬元　如何解決？（上）

年過40歲的族群，大多都已成家立室，而且有一定積蓄，但若果在這個階段仍欠下債務，處於有錢還債，但沒有錢儲蓄，又可以怎樣處理？現年44歲的Ken任職理財顧問，過去連續5年都達到好業績，收入不差，但仍然入不敷支，欠下的債務約50萬元，自覺慚愧。每天為客戶理財的Ken，留意到他們都有不錯的儲蓄，或已經購買物業，但自身卻正面對財政問題，內心煎熬，但又不能夠和同事說出狀況，不能夠和家中長輩分享、更不能夠向客戶及朋友提出，覺得好迷失，不知如何面對及處理。Ken懂得協助客戶理財，及令客戶滿意，便一定知道些理財的知識及技巧，因此，問題未必只是怎樣管好收支問題。要了解為何有不理想的結果，便要從源頭開始，我便要求Ken多講些日常和金錢有關的細節，將整個因果循環串聯起來。

家庭負擔難有儲蓄

Ken從事前綫顧問工作，收入不穩定，月入可高至廿萬元以上，亦可以只有萬多元，但每月支出卻沒有多少彈性，單是每個月償還債務便要二萬多元，所以出現了周轉不靈的問題。原則上收入好的月份應該可因應其他月份需要，儲存足夠儲備；到出現收入不足的月份時，可以透支儲蓄，應付差額。

然而，Ken家庭的財政問題令他難以儲蓄，本應有盈餘的月份不能有餘錢，收入不足的月份惟有透過借貸應付，因此經歷以上處境的時間愈長，借貸愈趨嚴重。常言《家家有本難念的經》，我發現，一些家庭出現的現象是：當一個家庭有家人很有能力可以照顧其他家人時，可能出現沒有能力而需要別人照顧的家人，而Ken便是很有能力的一位。原來，他的家人因身體健康問題，而不能工作及照顧自己，需要幫忙。他相信沒有機會令情況紓緩或者降低嚴重性，因治病的支出沒完沒了，估計會繼續增加。

既然沒法改變處境，Alvin便問Ken兩個問題：

一、在這情況下，Ken可否支持下去？

Ken認為只要仍然能夠做好現時工作，繼續維持業績，收入應該問題不大，一定有錢用，有錢還債，但便沒有任何儲蓄。他坦然債務亦是動力之一，因為沒有其他方法能夠解決，便只可努力去增加收入償還債務，平常努力工作時沒有時間想，但停下休息時又感覺很疲倦乏力。Ken更感嘆道，現時能夠維持收入「頂到」支出，不過如果同事做到同樣的業績水平，幾年便能夠有足夠儲蓄買樓。相比之下，他卻沒有任何儲蓄，而且要不停還債，銀行戶口難以有穩定增長。

二、第二個問題是和心理有關，便是他是否接受這是他的人生責任？

由於是家庭責任及崗位的問題，Ken沒有選擇下必須接受，但已感覺「好疲倦、好勞累」。言語間可知道，他要無奈接受現實，感覺身心俱疲，況且是多年的問題，再繼續下去而沒有改善方法的話，他最終都會捱不住。

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