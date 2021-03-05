▲ 【微信女】證監會收300宗社交媒體投資騙案投訴 收緊上市門檻具壓抑效果

證監會、警方啟動聯合行動「合璧行動」打撃唱高散貨集團，拘捕12人、涉及款項逾9億元，證監會行政總裁歐達禮強調，證監會今年其中一項首要的執法工作重點，是要打擊唱高散貨詐騙計劃。該會去年已收到約300宗社交媒體投資騙案的投訴。

證監會重申，投資者應該保持警惕，不應倚賴在聊天群組中或在社交媒體平台上流傳的股票貼士，並要作出有根據的投資決定，而該會已聯同警方轄下反詐騙協調中心緊密合作，舉辦一系列投資者教育活動。

證監會警方聯合行動打擊「唱高散貨」 12人被捕、涉款逾9億元，可見【下一頁】

證監會警方「合璧行動」涉搜查山頂灣仔豪宅 疑犯過「奢華生活」，可見【下一頁】

歐達禮稱，證監會調查結果可見，騙徒「唱高散貨」計劃所使用的投資工具，一般都是股價偏低且成交極為疏落的小型上市公司，「這些公司的股票較容易被挾倉，且操縱其股價所需的資金相對較少，因而受到騙徒覬覦。」

▲ 證監會、警方啟動「合璧行動」拘捕12人涉唱高散貨投資騙局（林宇翔攝）

港交所 （00388） 去年諮詢提高新股以盈利測試標準上市的盈利門檻，歐達禮指出，證監會看法是提高門檻對壓制唱高散貨投資騙局有一定效果，但有關諮詢建議的影響不止在於唱高散貨騙案，港交所正審視諮詢所得的回應。

至於被問及能否提前將相關股份停牌，證監會法規執行部執行董事魏建新表示，會逐個案件作出合適行動，當然希望可以盡早識別和執法，但過程需要搜集足夠證據。

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編輯：麥德銘