  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【LIBOR】英國監管機構宣布LIBOR於12月31日停用

股市 17:07 2021/03/05

分享：

英國監管機構宣布LIBOR於12月31日停用

英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）宣布，倫敦銀行同業拆息（LIBOR）將於今年12月31日停用，包括所有英鎊、歐元、瑞士法郎、日元、1個月及2個月美元的LIBOR設置，而隔夜及12個月美元LIBOR設置則會於2023年6月30日停用。FCA指，這是邁向Libor取消的重要一步。

平安壹賬通銀行調低中小企擔保貸款利率至2.75厘，看【下一頁】

過去基於多間銀行因涉及操縱LIBOR而遭罰數十億美元後，LIBOR正陸續由各地央行編制的指標參考利率取代。LIBOR過去是牽動全球許多金融產品的指標利率，曾被稱為世上最重要的數字。

FCA公告指，英倫銀行及FCA過去數年已明確表示，缺乏潛在活躍市場令LIBOR難以持續使用，廣泛地作為標準也不適合。

當局認為是次聲明，這是邁向Libor取消的重要一步，FCA及英倫銀行敦促所有市場參與者持續採取必要行動，確保對安排準備就緒。監管機構留意到部份LIBOR合作或難以更改，FCA指正採取行動減少干擾。

相關文章：LIBOR將於2021年底停用　美聯儲：LIBOR最遲2023年6月底前被淘汰（第二版）

新加坡金管局發行5億坡元票據 掛鈎非LIBOR相關利率

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦

經濟 金融 銀行 英倫銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者