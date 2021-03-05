【LIBOR】英國監管機構宣布LIBOR於12月31日停用

▲ 英國監管機構宣布LIBOR於12月31日停用

英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）宣布，倫敦銀行同業拆息（LIBOR）將於今年12月31日停用，包括所有英鎊、歐元、瑞士法郎、日元、1個月及2個月美元的LIBOR設置，而隔夜及12個月美元LIBOR設置則會於2023年6月30日停用。FCA指，這是邁向Libor取消的重要一步。

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過去基於多間銀行因涉及操縱LIBOR而遭罰數十億美元後，LIBOR正陸續由各地央行編制的指標參考利率取代。LIBOR過去是牽動全球許多金融產品的指標利率，曾被稱為世上最重要的數字。

FCA公告指，英倫銀行及FCA過去數年已明確表示，缺乏潛在活躍市場令LIBOR難以持續使用，廣泛地作為標準也不適合。

當局認為是次聲明，這是邁向Libor取消的重要一步，FCA及英倫銀行敦促所有市場參與者持續採取必要行動，確保對安排準備就緒。監管機構留意到部份LIBOR合作或難以更改，FCA指正採取行動減少干擾。

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編輯：袁諾曦