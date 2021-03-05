【8歲電競選手】美男童成全隊最年輕選手　喜愛彈琴成就電競選手之路？

▲ 美國一位男童Joseph Deen去年12月獲美國加州的電競戰隊Team 33簽約成為旗下《要塞英雄》（Fortnite）選手，獲3.3萬美元（約25.6萬港元）簽約金，自小喜歡彈鋼琴更可能是令到Joseph成功當上電競選手的秘訣。

雖然香港電競業仍在起步階段，但近年全球電競產業迅速發展，掘金潛力不斷，電競選手更成為不少年輕人的夢想職業。美國一位男童Joseph Deen就以8歲之齡，在國際電競戰隊嶄露頭角。

綜合外電報道，他去年12月獲美國加州的電競戰隊Team 33簽約成為旗下《要塞英雄》（Fortnite）選手，並得到3.3萬美元（約25.6萬港元）簽約金，以及一部價值5000美元（約3.9萬港元）的頂級配置電競PC。

報道指，Joseph Deen同樣來自加州，自4歲就開始玩《要塞英雄》。他在簽約成為該電競戰隊的《要塞英雄》（Fortnite）選手的前兩年，更已經獲該戰隊發掘招攬，在6歲開始接受訓練，並且積累經驗，提升技能。

他的母親Gigi日前接受英國廣播公司（BBC）訪問指出，她與戰隊均認為，喜歡彈鋼琴可能是令到Joseph成功當上電競選手的秘訣。Joseph分享秘訣指，由於彈鋼琴在幫助掌握鍵盤和滑鼠操作有很大作用，所以他在PC上開始玩《要塞英雄》亦很快「上手」，擅長這類射擊遊戲。

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不過由於《要塞英雄》的遊戲開發商Epic Games將世界盃比賽設定了最低年齡13歲的規則，因此他只能參加沒有附加任何獎金的賽事；而他與電競戰隊Team33之間的合約就是由他的母親Gigi及律師協商達成。

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責任編輯：張寶燕