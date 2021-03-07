【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】錯過情人節仲有白色情人節究竟送咩花好呢?

下星期日就係白色情人節 3月14日，香港雖然唔算係好受歡迎的。但呢個節日已有40年歷史，仲傳入其他東南亞，例如中國、香港、台灣和韓國。

▲ 黎緊3月14日白色情人節，男士可考慮DIY富有日本特色嘅繡球小兔花束送女友。

白色情人節（ White Day ）為每年的 3月14日，白色情人節是呼應 2月14 日情人節而出現。在 2月14日收到禮物的人，要喺一個月之後，即 3月14日，給予回禮表達心意——究竟有沒有成為情侶的機會。喺日本，情人節果日女士會向身邊的男士贈送巧克力。一個月後的白色情人節，所有曾收到禮物既男士必需回贈禮物。 而香港就無咁講究，如果男士錯過左情人節，仲有3月14日白色情人節補送。

既然2月14 日情人節，筆者介紹過情人節送花不同顏色蘊藏不同花語。既然白色情人節係日本傳入香港，筆者今日介紹富有日本特色既繡球小兔花束。

▲ 繡球花的花語是愛情既「忠貞、永恆」的象徵。

筆者之前比幾位客人問過繡球花係咪係櫻花。繡球花感覺有點像櫻花，既然今年疫情不能去日本睇櫻花。不妨送花一束繡球花鮮花束比女友，氹下佢開心。

繡球花（學名：Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.），又名木繡球、八仙花、紫陽花等。繡球花由很多小片圓形的花朵組成，花色有白色、紫色、紅色、粉色、綠色，因其形態像繡球，故名繡球花。筆者比較喜歡粉紅色。

繡球花在開花時提示春天來了，春天來了表示「希望」，因此「希望」是繡球花的花語之一；美好的愛情是彼此對對方永恆的愛，而繡球花的花語是愛情既「忠貞、永恆」的象徵。

▲ 小兔兔既身同耳朵是由鼠尾草做成。筆者覺得好可愛。

筆者同友人YOKO都好鐘意繡球小兔花束。YOKO 喜歡花，之前係台灣學習花藝超過一年，之後返香港與另一拍檔成立AY Floral by You’re Invited. 今次YOKO知道筆者喜歡繡球花，分享DIY繡球小兔花束。筆者岩岩上左一堂，今次用左紐西蘭既繡球花。繡球小兔花束又唔係算好難，幾易上手，但有D技巧要注意。繡球小兔花束的花材材料由AY Floral by You’re Invited 提供。Flora Rabbit同YOKO 既花材佈局都有D唔同。男士不妨親手DIY一束獨一無二既繡球花束班比女友，除左小兔兔，仲有獨角獸同Minions都可以預訂。

▲ 筆者岩岩上完AY Floral by You’re Invited DIY花束班 (一對一) ，獲益良多！

▲ 此為繡球小兔花束班完成品，謝謝YOKO 既分享同指導。

AY Floral by You’re Invited DIY花束班 (一對一)

課程大網:

花材、葉材及工具的認識 花材佈局的重點及技巧 花束包裝技巧

預訂花束或查詢課程電話: 6171 2226

Face Book :https://www.facebook.com/youreinvhk/

▲ 除左小兔兔，仲有獨角獸同Minions都可以預訂。圖為Minions玫瑰花束。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit(周嘉瑩)的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！