【山地悠遊人生@iM網欄】奇石小島， 世外桃源——東平洲

香港離中國最近的小島東平洲，被喻為「香港四大自然奇景」之一，是著名的地質公園， 擁有多變的海岸地貌。小島本身的扁平外形，千變萬化的頁岩， 吸引萬千遊人， 以海平、島平、石平見稱， 島上最高峰僅48米， 是名副其實的「平洲」。

▲ 頁岩

交通:

由於位置偏遠，去東平洲需要一點毅力，只有翠華一家渡輪公司營辦有關航線，從港鐵大學站 B出口走約15分鐘至馬料水渡輪碼頭，然後坐船1.5小時， 只在星期六、日或公眾假期才有船來往東平洲， 而且只有一班船，班次在早上九點正， 請留意時間。

▲ 來往東平洲船班次

▲ 馬料水碼頭位置

當日大概早上8：15 到達馬料水渡輪碼頭時，已人頭湧湧 。船公司會因應情況估量人流，適當地安排船隻數目，確保輪候的人都能上船。當天所見，共開出三艘船， 而且買了來回船票， 基本上都能上船，但如果上午9點或下午5：15還沒有到碼頭，閣下自理。

東平洲長600米，寬2000米，外形獨特， 狀如一彎新月， 全島盡是奇岩怪石。島上有一條環島的郊遊徑，平緩易走，指示清晰，全程約三小時， 便可走遍島上的主要景點， 如斬頸洲、龍落水、更樓石等。因為回程只有下午5：15一班船，所以時間非常充裕，很多一家老幼慢慢走，在岩石上野餐， 讓小朋友在海灘遊玩。沿岸很多美景名勝及海洋生物，仿如上了寶貴的生物和地理課， 在短短的一日悠閒環島遊，得到最大的收獲。雖然交通不便，但實在值得一去。

▲ 島上的珊瑚石

出發前注意事項：

～東平洲是海岸公園的一部分，為了保護生態環境，請謹記遵守規則。把垃圾帶回市區， 島上的珊瑚和貝殼，拍照後放回原位。

～此外當船一接近東平洲， 手機網路會自動切換至中國內地網路， 記得預先關掉漫遊數據功能 。

～島上除了碼頭的公廁和士多的廁所有水沖廁， 其它的都是旱廁，如無法忍受惡臭， 只好忍到回碼頭。

～部份路段可沿海岸走，有些地方比較濕滑， 必須注意安全， 不要踩在綠色的海苔和黑色岩石上。

～途中並無補給，出發前請帶備足夠的乾糧及飲用水。在週末及公眾假期， 碼頭附近的大塘村有幾家食店和士多營業，提供簡餐、海鮮、小吃及飲料。東平洲沒有水電供應， 士多靠水井和發電機自給自足。

行程: 約3小時

長度: 約5公里

難度: 輕鬆容易

▲ 坪洲環島路線圖

起點：東平洲公眾碼頭～大塘村

出發時，天色多雲陰暗，上島後，天氣變得明朗。碼頭附近的海水清澈，珊瑚和魚清晰可見。

碼頭盡頭設有公共洗手間。遊客多由郊遊徑左面的亞媽灣作起點。網上攻略建議逆走郊遊徑， 避開人潮，從右邊的大塘灣開始，果然奏效。大塘灣眼前就是深圳大鵬灣， 可走下大塘灣沙灘，沿海旁行走比較人少清澈的長沙灣。經過大塘村。 有幾家食店和士多， 一瓶水＄13元， 公仔麵$35元及西多士$25元 。

第一站：斬頸洲或直接從大塘村沿小徑往林中走，穿過樹林， 走五分鐘就看到遼闊的海洋，小心爬下斜坡，便是和層次鮮明的頁岩。 右手邊就是著名的斬頸洲， 這原本與島相連的山嘴， 因風化侵蝕而斷裂，形成天然走廊。

▲ 斬頸洲形成過程

▲ 斬頸洲

▲ 遠觀斬頸洲

第二站：龍落水趁水退時，沿海岸繼續走約40分鐘到龍落水，邊緣呈三角形的岩層， 自山腰延伸入水，像一條龍蜿蜒下海。 海蝕平台會變成潮間帶的潮池，也成為小魚、海膽和不同貝類等生物的樂園。岩石間孕育了海膽、海藻、海葵、石鱉、蟹、 藤壺、鵝頸藤壺（狗爪螺）、蜒螺等， 生態多姿多采。（video）

▲ 對面岸是大鵬灣

▲ 海藻，海膽，鵝頸藤壺

▲ 籠落水附近的潮間帶

第三站：山徑

另外亦有兩道山徑往來島東與島西， 如需補給，可以沿這兩條捷徑返回士多 。

第四站：更樓石及潮池

下一個景點在島的最東端，兩座樓高兩層的海蝕柱，似是守護着東平洲， 稱為更樓石。 眼見有不少人爬上更樓石拍照或航拍，有一定危險性，需量力而為。

▲ 更樓石

▲ 更樓石

更樓石附近有營地，有不少人在此紮營。因為沒有光污染，島上適合觀星， 可以週六進島， 週日下午回市區。

第五站：阿媽灣

阿媽灣大多是碎石灘，受海浪侵蝕的頁岩， 經裂縫風化，由藍綠藻化石堆砌而成。

附近的天后廟，有二百多年歷史，值得一看。 回到碼頭，才三點多，在士多買了些飲料加上自備的小食， 在碼頭附近的沙灘休息， 等候回程渡輪， 無須趕船。

https://www.geopark.gov.hk/b5_s4f6.htm

參考香港地質公園網

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！