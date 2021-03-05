日清「合味道紀念館香港」將登陸中港城 三大工作坊供市民親自落手製作

相信很多香港人已經超過一年未能出門去旅行了，心癢癢卻出遊無期。不過，香港很快就有新景點，以解港人對日本思鄉之情。說的是日清食品的日本旗艦旅遊景點 - 「合味道紀念館」即將登陸尖沙咀中港城。

日清是港人最愛的食物品牌之一，相信大家都不會陌生。為慶祝即食麵發明者及日清食品創辦人安藤百福111歲誕辰，日清宣布將其日本旗艦旅遊景點—「合味道紀念館」帶到香港，好讓一眾因疫情未能外遊的日本迷帶來喜悅！日清指，期望「合味道紀念館」香港將成為本港著名旅遊景點之一，吸引更多本地及世界各地的旅客到館內寓學習於娛樂。

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據介紹，「合味道紀念館」佔地近 10,000平方呎，以「安藤百福創造力之旅」為主題，更特設三大全新必到打卡位及三大體驗式工作坊。而且為了讓本港「麵迷」帶來全新體驗，將有別於日本大阪池田和橫濱的「合味道紀念館」。屆時，「清仔」更會化身紀念館的首席創意總監，與團隊一起向大家導覽館內的創新元素，帶領參加者愉快學習，塑造另類的日本旅行體驗。

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三個體驗式工作坊中，重點推介全球獨家限定兼全新登場的「榖物麥片工作坊」（My Granola Factory）。市民可以從中了解此新產品誕生的緣由及製作過程。經典的「我的合味道工作坊」 和「出前一丁工作坊」亦會強勢回歸，市民除了可親手設計食品的包裝及材料配搭，還同時可以在館內盡情探索這家傳戶曉的品牌背後的有趣小知識。

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日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，合味道紀念館香港是日清食品在香港發展的里程碑，冀望透過館內以食品為主題的教育、娛樂及互動元素，激發每位訪客的創意及好奇心。

很想去吧？記得留意稍後公布有關門票及開幕詳情。

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責任編輯：羅浩濂