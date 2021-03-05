初步確診者曾到訪荃灣公共圖書館　今日關閉一天以進行消毒

康文署今日（5日）表示，荃灣公共圖書館得悉一名初步確診新冠肺炎患者曾到訪，圖書館今日將暫停開放一天以進行徹底清潔和消毒。

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康文署指，該名病人於2月28八日到訪荃灣公共圖書館，昨日（3月4日）初步確診新冠肺炎病毒。



公共圖書館因應疫情，已加強清潔消毒措施，所有進入公共圖書館的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。 康文署又表示，會高度關注新冠肺炎病毒的情況 ，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：黎淑雯

