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【港元定存】中資行再谷3厘息突擊　6大小行照減港元存息

Hot Talk 16:33 2021/03/05

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3月開局，面對美國長債息抽升的灰犀牛衝擊，掀起環球小股災，港滙也略為走弱，但仍有6間大小行減息，最矚目的是，滙豐及中銀香港 （02388） 等大行帶頭全面減港元定存息。專家料本港未現明顯走資，料季結前港銀暫毋須急於逆市搶存。

甫踏入3月的首周，除了兩大發鈔行出手外，另有4間中小行跟減，包括虛擬銀行滙立（WeLab Bank）削短存，華僑永亨則減長息，集友及大眾財務更全綫降短中長息。

虛銀再減港元定存息【下一頁】

不過，另有兩間中資行重新催谷早前已推出的高息計劃。工銀亞洲玩突擊，早前於2月18日低調推出3個月3厘超高息，跟原有的1.8厘條款相約，唯一主要額外要求，是新客須同時綫上開立指定綜合投資帳戶等，頓變冠絕全城息率。另一邊廂，信銀國際相同短存享1.2厘，亦由快閃順延至3月底才截止。

總覽全周高息榜，以半年期較多變化，基於個別傳統銀行與虛擬銀行頻減息，罕現騰訊 （00700） 旗下富融（Fusion Bank）、小米 （01810） 有份的天星（Airstar Bank）、大眾財務及南商，齊以0.7厘膺「四冠」。而信銀國際以0.65厘屈居亞軍，險勝交銀香港的0.64厘。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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1年期續以富融0.7厘稱霸， 大眾財務因連續兩周減息至0.55厘，而跌出三甲榜，不敵集友、天星及富邦的0.6厘。

美國10年期債息突破1.5厘，美元偏強，反觀港滙今天（3月5日）反覆，曾跌穿7.76，創1年新低；而1個月拆息卻轉升，報0.127厘。

ING料港滙  7.775水平有支持

ING大中華首席經濟師彭藹嬈料，港滙本月底約在7.775水平有支持，1個月拆息在首季季結約處於0.13厘低位。上商研究部主管林俊泓認為，港滙轉弱主要受美國長息扯升左右，但深信今年不會觸及弱方保證範圍。

業界指現市況風高浪急，即使市傳百度或於季結前招股集約390億元，但相信未足以扯緊銀根，銀行毋須掉頭加息搶存。何況，港銀剛延長還息不還本計劃半年，貸款市場仍有待復甦。

相關新聞：【港元定期存款】滙豐中銀齊減港元定存息 大行中長存期最高息有幾多？

【港元定期存款】中資大行3個月港元定存息3厘 千元入場費已享超高息

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

虛擬銀行 定期存款 收息產品 港元同業拆息 港元定期存款
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