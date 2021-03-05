【麥當勞優惠】「可口可樂」迷注意　麥當勞推限量版Big Mac迷你罐

▲ 香港麥當勞首度和「可口可樂」攜手合作推出全新「可口可樂」限量版Big Mac迷你罐。

「可口可樂」迷注意！香港麥當勞首度和「可口可樂」攜手合作推出全新「可口可樂」限量版Big Mac迷你罐，而脆薯皇亦同步回歸。

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由3月8日起，顧客凡於推廣期內惠顧任何Big Mac系列超值套餐，並升級至加大套餐或大大啖組合，即送您「可口可樂」限量版Big Mac迷你罐(200毫升)一罐。數量有限，送完即止。而脆薯皇亦會同步登場，顧客凡於推廣期內惠顧任何超值套餐，並升級至加大套餐或大大啖組合，即可享用到脆薯皇。

麥當勞App第十周優惠

另外，麥當勞App Value Monday於3月8日至14日繼續推多款優惠，包括最新推出的煙肉巨無霸，麥當勞App用戶以憑電子優惠券購買Big Mac Bacon或Double Big Mac超值套餐，即享減$5優惠；亦可以$42優惠價歎「從不孤單一人快樂晚餐」。本周其他至抵優惠，包括「$12 歎脆香雞翼(2件) 配中汽水」。

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責任編輯：蘇穎琪

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