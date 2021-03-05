【消費優惠】買華為HUAWEI MatePad等三大系列　有機會獲逾3,000元禮遇

▲ 華為今個三月有三重獎賞優惠，選購HUAWEI Mate 40 Pro、HUAWEI MatePad及HUAWEI MateBook三大系列產品，有機會獲得總值逾$3,000禮遇。（HUAWEI提供圖片）

華為HUAWEI全場景智能產品，今個三月有三重獎賞優惠，選購HUAWEI Mate 40 Pro、HUAWEI MatePad及HUAWEI MateBook三大系列產品，有機會獲得總值逾$3,000禮遇。

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第一賞：買HUAWEI Mate 40 Pro 送HUAWEI FreeBuds 3

顧客即日起於指定零售商及運營商選購HUAWEI Mate 40 Pro港澳原廠行貨，建議零售價為$8,388，憑收據 30日內親臨華為客戶服務中心，有機會換取HUAWEI FreeBuds 3一對 (價值港幣$1,399) 。

第二賞：買HUAWEI MatePad系列送智能鍵盤

全新版本10.4吋 HUAWEI MatePad將於三月中推出，顧客凡於指定零售商及運營商選購HUAWEI MatePad或HUAWEI MatePad Pro(5G 或 Wi-Fi版) 港澳原廠行貨，有機會獲贈原廠智能鍵盤一個。

第三賞：買HUAWEI MateBook系列送流動工作配件

由即日起，顧客凡於指定零售商及運營商選購HUAWEI MateBook系列的港澳原廠行貨，包括HUAWEI MateBook X Pro 為$14,488，HUAWEI MateBook 13為$8,788， HUAWEI MateBook D 15 為$4,688，有機會獲得HUAWEI藍牙滑鼠及手提電腦背囊各一個。

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責任編輯：朱悅瀅

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