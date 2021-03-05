【網民熱話】60歲以上退休人士想租樓？ 驚租唔到？ 網民笑言：租完驚變凶宅

在香港老後想有個安身之處談何容易？尤其是本港樓價一直處於高企，到底一名退休人士想租樓有多難？近日有網民在網上討論區發帖，問六十歲以上沒有入息，到底是不是沒有業主肯租樓？

此帖文一出，引起網民回應。部分網民提議嘗試一次性付一年租金給業主，以財力證明給業主看，以防業主不肯租給樓主。更有網民建議可以租洋樓、唐樓或劏房住，因為這些業主應該甚麼人都肯租。

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然而，有網民覺得如果樓主租不到，倒不如自己做按偈買一間樓自住。但樓主回應道：「老人家樓租不到，自己既不夠錢 full pay，而銀行又不批按揭，唯有向下流了。」

有網民笑言，可能業主驚租客太老，隨時變凶宅。更有網民建議，你這個年紀很快租不到樓，倒不如直接找凶宅租。有網民說：「你可不可以與母親一起申請住公屋？」



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責任編輯：陳頌潔