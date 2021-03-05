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【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁

股樓投資 18:21 2021/03/05

分享：

美股跌勢未止，三大指數全綫向下周三（3日）道瓊工業指數跌近23.7點或0.07％，報31266點，納斯達克指數跌1％或103點，報12920點，標普500指數跌0.15%或6點，3813點，科技股被拋售，納指今年以來的升幅全數蒸發。近日就有網民在討論區發帖，指自己上月投資美股賺到首期，但短短一個月過去，科技股會不斷下跌，首期全部蒸發掉，嘆：「似發左場夢咁…」

【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢 【下一頁

上月股市向好，網民曾在討論區發帖，指自己一出糧就用來投資美股，賺到有能力可以付首期。但一個月後，網民再次發帖，指沒料到從2月中開始，科技股會不斷下跌，正股倉嚴重輸錢，首期都已經蒸發了。

其他網民回應：

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【美股焦點】納指今年回報全被蒸發 多隻重磅科技股暴跌 【下一頁

帖文一出引起不少網民回應，不少網民都同感受，「I know that feel」、「我玩了一個星期美股新經濟股，已經不見了10多萬」，亦有網民揶揄早前沒有止蝕的人「之前又說sh（Strong hold）無敵」「早幾天說sh正股笑到最後」。

 

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責任編輯：黃苑筠

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