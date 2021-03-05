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【英鎊定存】英鎊10厘高息剛延優惠　抵銷鎊滙走弱

Hot Talk 16:16 2021/03/05

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英國本周三（3月3日）剛公布財政預算案，擬於2023年把企業稅最高加至23%，累英鎊兌美元受壓，失守1.4心理大關。惟專家指英國經濟復甦勝預期，料鎊滙仍可挑戰1.43高位。

不過，業界提醒眼下有兩大變數，易令鎊滙走勢反覆：（1）外電指，英國正跟歐盟磋商金融服務業的脱歐安排，協議最快或於3月底屆滿，市傳法國等力爭金融話語權，料談判爭議大；（2）蘇格蘭擬於5月初大選及醞釀公投獨立，專家料英鎊回落至約1.38水平更具值博率。

市料本港逾50萬人持有BNO，或合資格申請入籍英國，可先儲滙賺息。惟須注意，港銀的英鎊存息不斷下調，如招商永隆3個月以下短存僅0.001厘。幸而南商力守7天短存享10厘，且剛把截止期由2月底屆滿，順延至4月底。

想知英鎊短中長期定存高息？詳情可按下圖了解

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信銀國際首席經濟師廖群博士今天（3月5日）回應本報查詢指，料英鎊年內上落區間在1.32至1.42，年底目標1.38。

華僑永亨經濟師李若凡回應本報查詢說，英國政府延續寬鬆的財政政策，加上較快的疫苗接種進度，刺激當地經濟早於歐洲其他地區復甦。因此，在經濟相對優勢下，或支持英鎊反覆向上。若英鎊兌美元一旦突破2月底高位1.4237，可能再上試2018年4月新高1.4377；至於支持位，則為50天移動平均綫約1.3749水平。

復甦進度勝歐洲  鎊滙望試1.4377

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧表示，英鎊今年高低位介乎1.37至1.42，年底見1.39。

問及英國於2023年加企業稅對英國經濟的衝擊，李若凡認為影響不大，畢竟在財政刺激政策及疫苗推廣的帶動下，英國經濟明顯好轉，即使兩年後上調企業稅，對經濟無大礙。至於英國政策利率現為0.1厘的歷史低位，李若凡料毋須再減息至負數挺經濟。因早前英國央行曾指，銀行需要至少6個月時間為適應負利率做準備。英國預算責任辦公室目前更預計，英國經濟將在明年中恢復到疫情前的水平，較早前的預期提早約半年。若經濟復甦如預期般理想，英國央行進一步減息的機會或不大。花旗黃栢寧亦預期英國今年不再減息。

相關新聞：【英鎊定存】英鎊失守1.4關　專家指升浪未完

英財相：部分公司企業稅率 2023年增至25%

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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