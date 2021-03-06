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【清酒新世界@iM網欄】春天來了 二 甘酒

名人薈萃 08:01 2021/03/06

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這些時節通常去日本旅遊都是看櫻花的，但很多人將櫻花和桃花混淆了，其實櫻花的體積比桃花的較大，顏色方面櫻花的粉紅色花瓣比桃花的更為鮮艷，桃花的花瓣主要以白色為主，而且長得比較可愛一點，同時間也可以看到葉子和花朵，至於櫻花不同的地方就是開得比較茂盛，花朵容易被風吹落，樹上的葉子可能比花朵多，只是花朵比較大容易點看到。

雖然受疫情影響，暫時未能去日本，但我還是可以跟大家分享一下在春天有什麼花可以賞！通常這個時段大家都會到大阪遊玩，但不同月份其實是可以看到不同的花卉，譬如在大阪的一月到三月底能夠看到梅花，而三月到四月能夠看到桃花，三月底至四月就能賞櫻了！呀！這就是戀愛的感覺嗎？

上個星期跟大家簡單介紹了兩款比較特別的酒，分別是桃花酒和菖蒲酒，那為什麼會有這些類型的酒呢，這些酒完全沒有戀愛的感覺但卻包含了祝福。大家都應該知道什麼是女兒節吧，但我還是解釋一下好了，這個節日在平安時代從中國傳入日本，日本人會使用紙來製作人形公仔，不要想錯了，不是現在常見的中式紙紮公仔，是平時放在神社中穿着和服的公仔，就好像神一樣，不同的是在日本傳統上人們都希望能夠將自己身上不適的身體症狀轉移到這些人形公仔上，然後在河流放生，從而祈求出入平安及身體健康，逐漸慢慢才形成現在放在家中的紙公仔。回到正題，為什麼要使用桃花釀酒呢？其實桃花酒早在江戶時代已經出現，桃花代表長命百歲的意思，所以那時候日本人會把桃花用來釀酒，有些還會釀造甘酒給小朋友飲用，甘酒帶甜味而且沒有酒精的，所以小朋友也能安全飲用！還有菖蒲酒未分享，這個留待下個星期再說吧！

甘酒

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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