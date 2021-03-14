【新冠疫苗】挪威3人出現血栓 各地副作用個案一覽（不斷更新）

全球的新冠肺炎疫情嚴峻，多國都正加緊為民眾接種新冠疫苗，但各地都相繼出現民眾接種新冠疫苗後有副作用的個案。挪威有3人接種牛津疫苗後出現血栓的情況，多國宣佈暫停使用牛津疫苗。

★各地有關疫苗副作用個案★

★挪威★

副作用：血栓、腦出血

接種疫苗：牛津疫苗

挪威有三人接種牛津疫苗後出現血栓及腦出血的情況，需入院接受治療。挪威當局正調查，3宗接種後出現血栓的個案是否和牛津疫苗有關。

【牛津疫苗】挪威3人接種後出現血栓 多國已停用 【下一頁】

★日本★

副作用：咳嗽、呼吸困難、全身發癢、紅疹、發燒﹑低血壓、蕁麻疹

接種疫苗：輝瑞疫苗

日本截至3月10日已經為接近15萬名醫護打輝瑞疫苗，有25人出現嚴重過敏反應。部分人注射後5至30分鐘內，出現包括喉嚨痛，蕁麻疹和呼吸困難的症狀，日本出現嚴重過敏的比例高過英美等地。

日本增至25宗嚴重過敏 首次有男性【下一頁】

【新冠疫苗】日本增5宗嚴重過敏 全部為女性【下一頁】

日本女子接種輝瑞疫苗後5分鐘 即嚴重過敏【下一頁】

【輝瑞疫苗】日本再有女醫護嚴重過敏 一度呼吸困難【下一頁】

★南韓★

副作用：頭痛、口齒不清、全身無力

接種疫苗：牛津疫苗、輝瑞疫苗

南韓新增936例異常反應個案，其中10例為疑似嚴重過敏反應，924例是頭痛、發熱、嘔心等輕微症狀。

南韓於3月7日新增806人接種疫苗後有不良反應，當中9宗為嚴重不良反應個案，包括2名在重症房房住院的病人，其餘人士則出現頭痛、發燒等輕微反應。

南韓多1人接種疫苗後死亡 800多人有不良反應 【下一頁】

★奧地利★

副作用：急性肺栓塞

接種疫苗：牛津疫苗

奧地利茨韋特爾（Zwettl）市診所接種牛津疫苗的一名35歲女護士出現副作用，曾一度急性肺栓塞，正處於康復階段。

【牛津疫苗】奧地利女醫護接種後死亡 有醫護出現急性肺柱塞 【下一頁】

★澳洲★

副作用：休克

接種疫苗：輝瑞疫苗

一名黃金海岸大學醫院的醫護人員接種輝瑞疫苗後一度休克，需要入住重症監護病房。黃金海岸衛生局（Gold Coast Health)表示，該名醫護人員出現過敏反應，但已經從事故中康復。

【輝瑞疫苗】醫護接種後一度休克 澳洲首例嚴重副作用個案 【下一頁】

★美國★

副作用：刺痛、心跳加速

接種疫苗：輝瑞疫苗

美國伊利諾伊州有4名醫護人員，接種新冠疫苗後出現心跳加速等不良反應症狀，包括刺痛及心跳加速（tingling and elevated heartrates）。

美國再有4人接種後現副作用 包括刺痛、心跳加速 【下一頁】

當地醫院同時亦更新接種指引，所有市民接種輝瑞疫苗後，需要留院觀察最少30分鐘，較CDC及美國預防接種諮詢委員會（ACIP）的建議長。

副作用：暈倒

接種疫苗：輝瑞疫苗

美國田納西州醫院一名護士接種新冠疫苗後一度暈倒。護士其後澄清指，自己本身的體質就是當感受到痛楚，就會頭暈，相信今次是由於感受手臂上的疼痛所致。

美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖） 下一頁】

副作用：出疹過敏、呼吸短促

接種疫苗：輝瑞疫苗

一名任職護理員的美國中年女性，在阿拉斯加州一間醫院接種輝瑞疫苗，接受注射後僅約10分鐘，便出現嚴重過敏反應，臉上及身體發紅出疹，並出現呼吸短促，心跳加快的症狀。

美國護理員接種後 出疹過敏、呼吸短促 【下一頁】

醫院急症室負責人瓊斯（Lindy Jones）表示，事主過去沒有過敏史，而她在注射腎上腺素後，過敏症狀一度減輕，但過後又再出現過敏症狀，在接受類固醇及腎上腺素治療後情況穩定 。

★以色列★

副作用：面癱

接種疫苗：輝瑞疫苗

以色列衛生部門指，有13人接種輝瑞疫苗後出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy），當中3人接種疫苗後口腔出現金屬苦味、2人呼吸困難，以及1人於接種後暈倒。

以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【下一頁】

★墨西哥★

副作用：腦脊髓炎

接種疫苗：輝瑞疫苗

1名墨西哥的女醫生接種輝瑞疫苗數分鐘後，開始出現癲癇發作、呼吸困難等徵狀，經初步診斷為腦脊髓炎（Encephalomyelitis）。衛生部指，該患者有過敏病史。

★各地有關接種疫苗後仍確診個案★

★加拿大護老院12人確診★

卑詩省一間名為Cottonwoods Care Centre的護老院，有12人接種疫苗後仍確診新冠肺炎。確診的12人當中，包括10名院友及2名職員。

已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診 【下一頁】

★南韓3人確診★

南韓中央防疫對策本部流行病學調查支援組在記者會表示，出現3宗接種首劑新冠疫苗後確診病例，當中2人為國立中央醫療院護士，另1人身份尚未明確。

南韓增2宗死亡個案 3人接種後確診 【下一頁】

★印尼15名醫護確診★

印尼至少15名醫護人員，接種疫苗後確診感染新冠病毒，當中部分人更已接種兩劑科興疫苗，是當地首次有醫護完成接種流程依然染疫。

印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑 【下一頁】

★美國有議員接種2劑後仍確診★

美國眾議員林奇（Stephen Lynch）早已完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，並於出席拜登（Joe Biden）總統就職典禮前持續進行新冠病毒測試，所有結果均呈陰性。但他於1月下旬仍確診新冠肺炎。

【輝瑞疫苗】美國有議員接種2劑後 仍確診新冠肺炎 【下一頁】

責任編輯：鄭錦玲