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【新冠疫苗】南韓日增近千例 各地副作用個案一覽（不斷更新）

環球社會熱點 12:48 2021/03/09

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全球的新冠肺炎疫情嚴峻，多國都正加緊為民眾接種新冠疫苗，但各地都相繼出現民眾接種新冠疫苗後有副作用的個案。南韓當局宣佈，新增936例接種新冠疫苗後出現不良反應，其中10例為疑似嚴重過敏反應。另有三例接種首劑新冠疫苗後確認病例，當中兩人是護士。

★各地有關疫苗副作用個案★

 

★南韓★

  • 副作用：頭痛、口齒不清、全身無力
  • 接種疫苗：牛津疫苗、輝瑞疫苗

南韓新增936例異常反應個案，其中10例為疑似嚴重過敏反應，924例是頭痛、發熱、嘔心等輕微症狀。

南韓於3月7日新增806人接種疫苗後有不良反應，當中9宗為嚴重不良反應個案，包括2名在重症房房住院的病人，其餘人士則出現頭痛、發燒等輕微反應。

南韓多1人接種疫苗後死亡 800多人有不良反應 【下一頁】

★奧地利★

  • 副作用：急性肺栓塞
  • 接種疫苗：牛津疫苗

奧地利茨韋特爾（Zwettl）市診所接種牛津疫苗的一名35歲女護士出現副作用，曾一度急性肺栓塞，正處於康復階段。

【牛津疫苗】奧地利女醫護接種後死亡 有醫護出現急性肺柱塞 【下一頁】

★日本★

  • 副作用：咳嗽、呼吸急促、全身發癢
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

女子接種輝瑞疫苗5分鐘後就出現嚴重過敏症狀，在服用藥物後症狀已有緩和。這名女子本身為哮喘及甲狀腺機能低下症患者，醫生認為女子出現過敏反應與接種疫苗有關，同時可能是哮喘症引起過敏反應。

日本女子接種輝瑞疫苗後5分鐘 即嚴重過敏【下一頁】

  • 副作用：紅疹﹑咳嗽﹑發燒﹑低血壓及呼吸困難
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

女醫護接種輝瑞疫苗25分鐘後身上出現紅疹，並開始咳嗽﹑發燒﹑低血壓及呼吸困難。隨後接受治療後已經康復，目前未知她是有潛在的隱患而引發嚴重過敏。

【輝瑞疫苗】日本再有女醫護嚴重過敏 一度呼吸困難【下一頁】

日本共有三名女醫護接種輝瑞疫苗5分鐘至25分鐘後，出現嚴重過敏症狀。三人年齡為20至30多歲，其中兩人曾經有過敏歷史。

★澳洲★

  • 副作用：休克
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

一名黃金海岸大學醫院的醫護人員接種輝瑞疫苗後一度休克，需要入住重症監護病房。黃金海岸衛生局（Gold Coast Health)表示，該名醫護人員出現過敏反應，但已經從事故中康復。

【輝瑞疫苗】醫護接種後一度休克 澳洲首例嚴重副作用個案 【下一頁】

★美國★

  • 副作用：刺痛、心跳加速
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

美國伊利諾伊州有4名醫護人員，接種新冠疫苗後出現心跳加速等不良反應症狀，包括刺痛及心跳加速（tingling and elevated heartrates）。

美國再有4人接種後現副作用 包括刺痛、心跳加速 【下一頁】

當地醫院同時亦更新接種指引，所有市民接種輝瑞疫苗後，需要留院觀察最少30分鐘，較CDC及美國預防接種諮詢委員會（ACIP）的建議長。

  • 副作用：暈倒
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

美國田納西州醫院一名護士接種新冠疫苗後一度暈倒。護士其後澄清指，自己本身的體質就是當感受到痛楚，就會頭暈，相信今次是由於感受手臂上的疼痛所致。

美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖） 下一頁】

  • 副作用：出疹過敏、呼吸短促
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

一名任職護理員的美國中年女性，在阿拉斯加州一間醫院接種輝瑞疫苗，接受注射後僅約10分鐘，便出現嚴重過敏反應，臉上及身體發紅出疹，並出現呼吸短促，心跳加快的症狀。

美國護理員接種後 出疹過敏、呼吸短促 【下一頁】

醫院急症室負責人瓊斯（Lindy Jones）表示，事主過去沒有過敏史，而她在注射腎上腺素後，過敏症狀一度減輕，但過後又再出現過敏症狀，在接受類固醇及腎上腺素治療後情況穩定 。

★以色列★

  • 副作用：面癱
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

以色列衛生部門指，有13人接種輝瑞疫苗後出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy），當中3人接種疫苗後口腔出現金屬苦味、2人呼吸困難，以及1人於接種後暈倒。

以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【下一頁】

★墨西哥★

  • 副作用：腦脊髓炎
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

1名墨西哥的女醫生接種輝瑞疫苗數分鐘後，開始出現癲癇發作、呼吸困難等徵狀，經初步診斷為腦脊髓炎（Encephalomyelitis）。衛生部指，該患者有過敏病史。

★各地有關接種疫苗後仍確診個案★

  • ★印尼15名醫護確診★

印尼至少15名醫護人員，接種疫苗後確診感染新冠病毒，當中部分人更已接種兩劑科興疫苗，是當地首次有醫護完成接種流程依然染疫。

印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑  【下一頁】

  • ★美國有議員接種2劑後仍確診★

美國眾議員林奇（Stephen Lynch）早已完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，並於出席拜登（Joe Biden）總統就職典禮前持續進行新冠病毒測試，所有結果均呈陰性。但他於1月下旬仍確診新冠肺炎。

【輝瑞疫苗】美國有議員接種2劑後 仍確診新冠肺炎  【下一頁】

責任編輯：鄭錦玲

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