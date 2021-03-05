【網民熱話】外父外母助上車要求只落女兒名 老公不滿獨力供樓 老婆：你的名字還是我的有差嗎？

不少新婚人士都會選擇買樓，希望能與對方共築愛巢，這時候父母亦會助子女「上車」亦十分常見。早前就有台灣網民在討論區發帖，指自己朋友去年結婚，現在打算置業，老婆的父母願意幫忙出2成的首期，但物業就要登記在妻子名下，令網民不禁疑惑「房子買老婆名字，老公繳全部房貸很正常嗎？」

網民指朋友去年結婚，老婆現在懷孕快生了。當他們回娘家過年時，朋友老婆的父母就說要趕快買樓，還說願意幫忙出2成的首期。原本他們一家本來都已經去睇樓準備貸款買了，不料後來朋友的岳父岳母才說單位要寫朋友老婆的名字，因為首期他們出的。

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網民投訴朋友老婆現在沒工作，以前工作也是都在家裡的早餐店幫忙，沒有什麼工作技能，而朋友的父母也叫他老婆以後在家帶小孩就好。變相以後樓宇的供款都是只靠朋友一份薪資。

網民繼指他朋友跟他們出來吃飯的時候就一直在罵，稱工作勉強夠繳房貸和一家生活費，但是貸款30年房子卻是老婆名字，實在不能接受。朋友曾經和老婆說要不要先不要買，待自己先存好首期，但就被老婆罵說「有父母給頭期款（首期）可以馬上買幹嘛不買？你的名字還是我的有差嗎？」又指她很多女生朋友也都是老公買老婆的名字，認為這樣很正常，「直接沒貸款，寫老婆名字的都有，更何況由她娘家出錢！」

其他網民回應：

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帖文引起其他網民熱烈討論，不少網民建議將物業列為共有財產，「比較合理是共同登紀，這樣不錯溝通看看」、「結婚後才購屋，一人名下不動產就可以算是夫妻共有財產」「婚後財產不是夫妻共享嗎？ 有繳房貸可以要求一半啊」

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責任編輯：黃苑筠