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【李嘉誠有份投資】初創公司Doma將通過SPAC上市　估值30億美元

Hot Talk 16:01 2021/03/05

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李嘉誠有份投資的初創公司Doma將通過SPAC上市　估值30億美元

長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資有份投資的房地產科技初創公司Doma公布，已於3月2日與SPAC公司（特殊目的收購公司）Capitol Investment（美：CAP）達成最終合併協議 ，Doma的估值為30億美元（下同）。

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新世界家族再傳投身SPAC　瑰麗酒店擬借殼上市集31億港元【下一頁】

Doma將會在今年底上市，交易預計將提供高達6.45億美元的現金，包括PIPE承諾的3億元以及在Capitol Investment提供的3.45億元的現金。PIPE的投資者包括貝萊德（BlackRock），富達（Fidelity）、軟銀等。

Doma現有股東將擁有新合併公司的不少於約80%的股權。交易完成後，Doma的資產負債表將增加約5.1億美元的現金，以資持運營、支持新及現有的增長計劃。今次交易亦將令Doma能繼續投資支持增長、擴張及擴展其機器智能驅動平台的戰略優勢等。

Doma成立於2016年，使用機械智能技術，以即時技術解決方案，取代過時住宅房地產流程。Doma擁有逾30年的歷史數據平台，可加快物業交易和結算時間，同時大大節省時間和成本。

【SPAC】證監會和港交所向金融領導委員會簡介「SPAC」　陳茂波：研究推出（第二版）

【SPAC】英國今公布放寬上市規定　料引入SPAC上市機制

【李嘉誠投資】彭博：李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元　最快本周向SEC遞交申請、長和升近4%

編輯：吳敏芳

 

美股 李嘉誠 合併
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