【細味醺徒@iM網欄】極具潛質的新派酒 1314 的清酒

澤屋まつもと 這個松本酒造的銘柄，上一回在介紹酒米混釀酒已介紹過，它近年一改酒造多年來屬傳統老牌日本酒造的形像，連酒瓶也變得很可愛。

為什麼叫1314？

買入這枝澤屋まつもと 守破離 ID1314-1，最初是因為它的酒瓶，再看看它的酒名，無端的加了1314，心想，是情人節酒嗎？一生一世？不對！人家可不會知廣東話諧音，但管它，買回來與太太一起喝，也不錯吧！再仔細看看網上的資訊，原來這枝酒是指定用兵庫縣中東条地域岡本村 1314-1番地產的山田錦酒米釀造，因而得名。日本的本村1314-1番，排列就如同香港彌敦道1314號前街一樣，即是說酒造指定用某一區域內農田的山田錦酒米。

嚴選區內同一地段產酒米

山田錦這酒米一向為高階日本酒所選用，還要是兵庫縣出產的，品質有保證。但酒藏要求更高，每年只選用當地某區域內的酒米，製作這枝限定酒，數量不多。有這個必要嗎？在同一農田上出產的米，由於在同一微氣候內成長，所用的肥料、農田的土壤也一致，風味較一致，整枝酒的酒米風味會更穩定。

較釀人九平次更出色

這枝酒也屬甘口類型，帶有微炭酸，而相對於釀人九平次，我比較喜歡它的釀造方法，入口比較清爽，而且帶有蘋果香味，一口接一口不停喝也不會覺膩。後來發現，原來藏之杜士（釀酒師）曾到釀人九平次的萬乘酒造學藝十年，而我覺得他是青出於藍了。

極具潛質的新派酒

澤屋まつもと 這個銘柄，我相信有力挑戰新近年雄霸日本新派清酒市場的新政酒造。其實這兩個銘柄，也是後代承繼了業務後，將釀酒方式革新而取得成功的例子。現時新政酒造的酒都被炒高，性價比下跌了。重視性價比的朋友們，與情人吃日本菜慶祝紀念日時，不妨試試澤屋まつもと的「1314」！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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