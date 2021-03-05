  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣定存】中資大行今年首減人幣存息　無懼美元轉強

Hot Talk 15:59 2021/03/05

分享：

美元走強，直逼92關，變相累人民幣等非美貨幣轉弱，但大行仍無懼，弱市下照減人民幣定期存款息率，金牛年首度削低中短息的是中銀香港 （02388） ，今天（3月5日）把3個月及半年期齊減0.1厘，新息率皆報1.5厘。專家料市況反覆，避險資金急覓防守性高息工具，遂料中小行未必跟減。

相反，另有兩行逆市加息，包括近日把搶存戰升級的交銀香港，今天上調3個月0.05厘、至2.25厘。該行剛於本周三（3日）把1年期加0.05厘，新息率報2.2厘。華僑永亨亦把1年期調升0.1厘、至1.85厘。

想知人民幣定存最新息率？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

3月開局首周，已有6間大小行鬥加，如工銀亞洲、信銀國際、交銀香港、南商，以至印度銀行ICICI全面上調短中長息，上商亦加短存。大眾銀行及華僑永亨則加减不一，頻密調息。

經新一輪調息潮，目前1年期以小米 （01810） 旗下天星、南商、集友及招商永隆的2.4厘居首，半年以南商的2.45厘稱王，3個月以招商永隆的2.55厘膺高息王。

若單以大行比拼，則罕現3間發鈔行的半年存息俱為1.5厘，不敵工銀亞洲的兩厘。

港元定存息又如何？【下一頁

此外，總理李克強在兩會上指，內地今年經濟增長料6%。星展香港研究部高級經濟師周洪禮表示，該行原先料今年內地GDP升7%，市場普遍料8至8.5%，如今稍低於預期，相信主要反映全球仍受疫情影響，且預計內地致力去槓桿及利率正常化。恒生 （00011） 首席經濟師薛俊昇認為，兩會主調仍以維穩為主，料內地力谷內需消費提振經濟，抗衡外圍不確定因素。

花旗料人幣滙價  長綫「破6進5」

另一方面，雖然花旗新近下調在岸價兑美元預測，但長綫料人幣有望「破6進5」，高見5.6的滙改後新高。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，現正召開的全國政協及人大會議，原先預期內地今年或將經濟增長目標定於7%以上，現略低於預期。可是，仍受惠於經濟增速較去年高，人幣續看升。最新預估的3個月目標為6.35，6至12個月為6.15，長綫目標更高達5.6。

花旗本來對人民幣滙價今年底預測為6.08，現下調約1%至6.15，但仍然是市面最牛目標。中美息差雖漸收窄，惟人幣息差優勢仍在，亦令市場對高息資產有需求。外電便指，2月底外資持國債首次突破兩萬億元人民幣，達2.06萬億元人民幣。業界憧憬富時指數公司最快或於3月確認把中國債市納入主流指數，10月起生效。

相關新聞：【兩會2021】安盛姚遠：兩會將不設GDP增長目標免釋誤導訊號

【人民幣】無懼收水隱憂　人行央票港吸金759億

記者：曾桂芬

責任编輯：陳楚源

中銀香港（02388） 人大政協兩會 收息產品 人民幣產品 人民幣定期存款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元