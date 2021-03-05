【人民幣定存】中資大行今年首減人幣存息　無懼美元轉強

美元走強，直逼92關，變相累人民幣等非美貨幣轉弱，但大行仍無懼，弱市下照減人民幣定期存款息率，金牛年首度削低中短息的是中銀香港 （02388） ，今天（3月5日）把3個月及半年期齊減0.1厘，新息率皆報1.5厘。專家料市況反覆，避險資金急覓防守性高息工具，遂料中小行未必跟減。

相反，另有兩行逆市加息，包括近日把搶存戰升級的交銀香港，今天上調3個月0.05厘、至2.25厘。該行剛於本周三（3日）把1年期加0.05厘，新息率報2.2厘。華僑永亨亦把1年期調升0.1厘、至1.85厘。

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3月開局首周，已有6間大小行鬥加，如工銀亞洲、信銀國際、交銀香港、南商，以至印度銀行ICICI全面上調短中長息，上商亦加短存。大眾銀行及華僑永亨則加减不一，頻密調息。

經新一輪調息潮，目前1年期以小米 （01810） 旗下天星、南商、集友及招商永隆的2.4厘居首，半年以南商的2.45厘稱王，3個月以招商永隆的2.55厘膺高息王。

若單以大行比拼，則罕現3間發鈔行的半年存息俱為1.5厘，不敵工銀亞洲的兩厘。

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此外，總理李克強在兩會上指，內地今年經濟增長料6%。星展香港研究部高級經濟師周洪禮表示，該行原先料今年內地GDP升7%，市場普遍料8至8.5%，如今稍低於預期，相信主要反映全球仍受疫情影響，且預計內地致力去槓桿及利率正常化。恒生 （00011） 首席經濟師薛俊昇認為，兩會主調仍以維穩為主，料內地力谷內需消費提振經濟，抗衡外圍不確定因素。

花旗料人幣滙價 長綫「破6進5」

另一方面，雖然花旗新近下調在岸價兑美元預測，但長綫料人幣有望「破6進5」，高見5.6的滙改後新高。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，現正召開的全國政協及人大會議，原先預期內地今年或將經濟增長目標定於7%以上，現略低於預期。可是，仍受惠於經濟增速較去年高，人幣續看升。最新預估的3個月目標為6.35，6至12個月為6.15，長綫目標更高達5.6。

花旗本來對人民幣滙價今年底預測為6.08，現下調約1%至6.15，但仍然是市面最牛目標。中美息差雖漸收窄，惟人幣息差優勢仍在，亦令市場對高息資產有需求。外電便指，2月底外資持國債首次突破兩萬億元人民幣，達2.06萬億元人民幣。業界憧憬富時指數公司最快或於3月確認把中國債市納入主流指數，10月起生效。

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記者：曾桂芬

責任编輯：陳楚源