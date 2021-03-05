各國研推出「疫苗護照」冀逐步恢復跨境出走

隨全球新冠疫苗接種率增加，歐盟、南韓及新加坡等多國正研究推出「疫苗護照」(Vaccine passport)，以緩解因疫情而幾乎陷於停滯的旅遊及商業活動。

據悉，「疫苗護照」用於記載有新冠疫苗接種等資訊的憑證，以證明跨境出行人士的接種情況，例如是各國政府頒發的證明持有者已接種新冠疫苗的紙卡或智能手機二維碼等。推出的目的在於讓家人團聚、重啟經濟，確保已接種疫苗的人群恢復某種程度的正常生活時，又保證人群活動並不會導致病毒傳播。

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歐盟委員會近日表示，將於3月17日推出「綠色數位通行證」計劃，當中資料包括已接種疫苗證明、尚未接種的病毒檢測結果以及以往感染者的康復資訊。西班牙和希臘亦對此計劃表示支持，冀於今年夏季逐步開放旅遊業。

目前只有以色列推出類似「疫苗護照」的綠色通行證，僅允許其持有者才可進入體育館、音樂廳和酒店等設施。另外，南韓、新加坡和泰國等多國亦討論是否實施「疫苗護苗」。

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然而，世衞曾就此發出一份臨時立場文件指，鑑於疫苗接種後能否減少病毒傳播，仍存未知之數，加上考慮到疫苗供應有限，若優先為旅行人士接種，或令重症高風險族群的疫苗供應不足，故暫不建議各國將疫苗護照作為出入境的必要條件。

現時社會對此的聲音有所分歧，有反對者認為疫苗護照會引申出強制接種違反人權，以及歧視未能接種疫苗族群等問題；支持者亦表示能緩解疫情對國際旅遊業產生的影響，而且能逐步恢復跨境人員流動，有利於全球經濟復甦。

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責任編輯：潘曉豐