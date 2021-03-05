【中芯981】美放緩批准美企向中芯交貨申請 股價一度跌逾5%

中芯國際（00981）向美國設備供應商購買應用材料的計劃擬再觸礁，《路透》引述消息指，由於全球晶片供應短缺情況持續，美國政府拖慢審批半導體製造商應用材料（Applied Materials）與泛林集團（Lam Research）向中芯供應產品的許可申請。

報道指出，正常情況下，出口許可申請應在一個月內獲批，不過自上任政府將中芯列入黑名單後，大部分美企產品的出售許可審批由官員就申請向企業追問，如零件或零部件可被用於生產10納米（nm）或以下的晶片，其申請多數不獲許可，因此上述繁複的過程令申請時間被延長。

另外，早前與中芯簽定訂單的ASML，今早（5日）澄清該採購協議不涉及EUV光刻機，而是前一代的DUV光刻機，即是中芯現時仍未能進行3nm芯片的量產。受上述兩個消息拖累，中芯股價一度跌逾5%，最低曾見25.8元。

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記者﹕郭秀慧