​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】「香港理財月2021」增強市民數碼理財能力

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【中芯981】美放緩批准美企向中芯交貨申請 股價一度跌逾5%
投資者及理財教育委員會（投委會）最新「數碼理財服務使用情況調查」，顯示市民加快採用數碼理財服務，在數碼發展以及社交媒體日漸普及的同時，市民面對網上騙案的威脅正在增加。
調查發現四分之三（75%）受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務，最常用的分別是網上銀行（70%）、網上支付（57%）和網上投資（43%）。約一半受訪者表示在2020年較前一年更頻密使用數碼理財服務，尤其網上支付。
網上活動頻繁，有近半（47%）受訪者表示曾遇網上騙案，近一成（9%）更因此而蒙受金錢損失，平均損失金額逾一萬七千港元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套取銀行戶口資料（26%）、網上購物騙案（12%）及以偽冒電郵要求轉賬（10%）。
有見及此，投委會推出「香港理財月2021」提高公眾對網絡詐騙的關注。因應疫情關係，大部份活動將於網上進行，主題覆蓋網上理財、網上投資、防騙及網絡安全。
活動重點包括：
公眾可瀏覽「香港理財月2021」網址（www.moneymonth.hk）查閱豐富的學習活動，免費參加。
作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk
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撰文 : 投委會錢生
欄名 : 跟錢家學理財