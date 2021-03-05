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​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】「香港理財月2021」增強市民數碼理財能力

名人薈萃 15:53 2021/03/05

分享：

投資者及理財教育委員會（投委會）最新「數碼理財服務使用情況調查」，顯示市民加快採用數碼理財服務，在數碼發展以及社交媒體日漸普及的同時，市民面對網上騙案的威脅正在增加。

調查發現四分之三（75%）受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務，最常用的分別是網上銀行（70%）、網上支付（57%）和網上投資（43%）。約一半受訪者表示在2020年較前一年更頻密使用數碼理財服務，尤其網上支付。

網上活動頻繁，有近半（47%）受訪者表示曾遇網上騙案，近一成（9%）更因此而蒙受金錢損失，平均損失金額逾一萬七千港元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套取銀行戶口資料（26%）、網上購物騙案（12%）及以偽冒電郵要求轉賬（10%）。

有見及此，投委會推出「香港理財月2021提高公眾對網絡詐騙的關注。因應疫情關係，大部份活動將於網上進行，主題覆蓋網上理財、網上投資、防騙及網絡安全。

活動重點包括：

  • 反網絡詐騙測試：測試大眾對金融騙案的認識，是否容易成為受害人
  • Facebook直播講座：拆解社交媒體唱高散貨的手法、探討虛擬銀行與傳統銀行的分別以及金融科技如何影響個人投資
  • 世界理財週專頁：提供學童及年輕人相關的金錢管理資源
  • 金錢管理大挑戰：邀請全港小學生、中學生和大專生参加，展示他們的金錢管理知識
  • 網上理財好幫手資源套：協助在職人士處理疫情期間遇到的財務挑戰
  • 親子理財網上講座：協助家長學習教導子女使用電子貨幣
  • 退休理財入門字典：幫助退休人士了解退休理財的入門知識
  • 職場錢途網上工作坊：協助大專生學習個人理財技巧，應付日後職場需要

 

公眾可瀏覽「香港理財月2021」網址（www.moneymonth.hk）查閱豐富的學習活動，免費參加。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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錢家有道 網上理財 投資者及理財教育委員會

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