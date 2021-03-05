【數字看中國】中國今年預測GDP增長幾多？ 通脹率又有幾高？　一文看清「2021政府工作報告」6大重點

「第十三屆全國人民代表大會第四次會議」在周五（5日）開幕，國務院總理李克強發表「2021年政府工作報告」，為外界提供中國經濟未來一年發展的指引。

李克強回顧2020年主要工作：全年國內生產總值增長2.3%；全年為市場主體減負超過2.6萬億元，其中減免社保費1.7萬億元；年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧，52個貧困縣全部摘帽；新冠肺炎患者治療費用全部由國家承擔。

「2021政府工作報告」6大重點：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「十三五」時期主要成就包括：國內生產總值從不到70萬億元增加到超過100萬億元；在載人航天、探月工程、深海工程、超級計算、量子信息等領域取得一批重大科技成果；消除絕對貧困；1億農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶；建成世界上規模最大的社會保障體系。

在提到2021年重點工作時，李克強提出發展主要預期目標是：國內生產總值增長6%以上；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步增長；生態環境質量進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右，主要污染物排放量繼續下降；糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

【延伸閱讀】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念 嚴選10隻周期價值股 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

華興證券（香港）認為，政府將今年GDP增長目標設定為6%以上，考慮到了2020年低基數為精確制定今年經濟增長目標帶來的難度，考慮到了接下來經濟增長有可能繼續面臨的若干困難、風險點與不確定性，考慮到了「十四五規劃」和2035年遠景目標對經濟潛在產出增速提出的要求。

華興目前對2021年和2022年GDP增幅的預測分別為8.4%和5.7%；其中2021年一至四季度的GDP增幅預測分別為18%、7.5%、5.9%和5.5%。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：李兆明