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【異動股】IMAX China去年轉虧逾2億元 本年擬提高派息率 全日大升14%

股樓投資 21:50 2021/03/05

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IMAX China（01970） 公布去年業績，期內由盈轉虧，蝕2673.9萬美元，2019年同期則賺4289.3萬美元；經調整虧損461.2萬美元，每股派發末期息0.02美元（約0.155港元）。IMAX China宣布將更新股息政策，因今年的業務恢復正常，所以由2021年起派息率會由以往淨利潤的33%提高至50%。IMAX China股價逆市上升，全日升近14%，報16.8元，成交2707萬元。

【大行報告】大摩料吉利股價30日內將跌　發生機率至少60％　予「減持」評級  詳情請看[下一頁]

期內，IMAX China收入為5233.1萬美元，按年下跌57.9%，主要因IMAX技術網絡收入下跌3770萬美元，以及IMAX技術銷售及維護收入減少3410萬美元所致；毛利錄得1934.7萬美元，按年跌74.8%，毛利率37%。

IMAX China表示，儘管自9月底起最高上座率僅提升至75%，以及缺少主流好萊塢大片上映，內地2020年總票房仍超過200億元人民幣，首次超越世界最大票房市場北美。

2021年前幾個月，內地票房已突破150億元人民幣，不僅持續復甦，更打破紀錄。而內地春節假期票房達78億元人民幣，較2019年春節檔增加32%。
 

【大行報告】花旗指本地銀行股中期展望向好　升3隻至「買入」評級　僅予一間「沽售」評級 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

業績公布 電影 電影院 港股 IMAX CHINA（01970） 派息 IMAX

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