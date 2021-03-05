【異動股】IMAX China去年轉虧逾2億元 本年擬提高派息率 全日大升14%

IMAX China（01970） 公布去年業績，期內由盈轉虧，蝕2673.9萬美元，2019年同期則賺4289.3萬美元；經調整虧損461.2萬美元，每股派發末期息0.02美元（約0.155港元）。IMAX China宣布將更新股息政策，因今年的業務恢復正常，所以由2021年起派息率會由以往淨利潤的33%提高至50%。IMAX China股價逆市上升，全日升近14%，報16.8元，成交2707萬元。

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期內，IMAX China收入為5233.1萬美元，按年下跌57.9%，主要因IMAX技術網絡收入下跌3770萬美元，以及IMAX技術銷售及維護收入減少3410萬美元所致；毛利錄得1934.7萬美元，按年跌74.8%，毛利率37%。

IMAX China表示，儘管自9月底起最高上座率僅提升至75%，以及缺少主流好萊塢大片上映，內地2020年總票房仍超過200億元人民幣，首次超越世界最大票房市場北美。

2021年前幾個月，內地票房已突破150億元人民幣，不僅持續復甦，更打破紀錄。而內地春節假期票房達78億元人民幣，較2019年春節檔增加32%。



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