【小米新機】小米傳今年推出首款摺疊手機　將以MIX系列命名

▲ 小米或於今年推出首款折疊手機。

各大手機生產商今年爭先搶佔摺疊手機市場，小米 （01810） 傳首款摺疊手機即將發布，有可能今年面市，對於手機設備官方或將以小米MIX系列命名。

據內地媒體引述消息人士報道，小米想要追上其他手機生產商的步伐，勢必會推出摺疊手機。而今年小米或發布首款摺疊手機，目前傳被稱為小米 MIX4 Pro Max，外形設計與華為Mate XS相似，該款設備摺疊後的封面屏幕將為6.38英吋。

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目前，摺疊手機市場主要玩家為華為及三星。華為上月第三款摺疊手機Mate X2正式開售，儘管售價高達17999萬元人民幣，售價高端較普羅大眾接受能力相距較遠，但仍出現一機難求的火熱場面。

至今，蘋果（美：AAPL）、小米等主流手機品牌均被揭正在醞釀摺疊手機產品。有行業調查機構指出，今年會是摺疊手機集體爆發的一年。

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編輯：陳華