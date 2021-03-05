5分2英國長者 接種疫苗後即無視限聚令

▲ 英國有調查發現，5分2英國長者，接種疫苗後曾違反限聚令。

英國新型冠狀病毒疫苗接種工作如火如荼，當地接種長者優先，愈來愈多老人家完成接種，惟有調查發現，5分之2已接種疫苗的年逾80歲的英國長者，獲接種疫苗後即視限聚令如無物，違規與人在室內聚會。

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英國今年1月5日起再次封城，惟國家統計局（ONS）周四公布的調查數據顯示，5分之2的80歲以上長者承認，接種疫苗後曾經違規。

不少長者甚至在接種首劑疫苗後不足3周已經與人聚會，由於離接種時間太短，疫苗尚未獲能產生足夠防護。

英國慈善機構Age UK總監Caroline Abrahams直言，對80歲以上長者未能遵守限聚不感出奇，因為很多家庭都認為要定期探望長者，給予支持。她解釋，孤獨感及消沉感，令部分人寧願冒險，也不想獨處。

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她稱她本人也曾因探望長者違令，數周前曾探望一位90多歲的鄰居，該鄰居長期卧床，聽覺不佳，並堅持想與她面對面交談，雖然擔心染疫風險，但認為探望是正確的事，強調當時有做足防疫措施。

責任編輯：林建忠