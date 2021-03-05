慢性冠心病可大可小　調查：四成半人難負擔私院費用 寧拖延治療

慢性冠心病可大可小，但非緊急患者往往需在公立醫院輪候長時間，才可進行手術「拆彈」，去年疫情肆虐，情況更雪上加霜。香港亞洲心臟中心一項調查顯示，逾六成人在等候公立醫院治療時會承受心理壓力，害怕突然心臟病發和中風等。然而，逾八成受訪者表示在疫情期間，若需要到一般私家醫院進行手術，會有經濟困難；更有四成半受訪者表示，會因為未能負擔私營醫院的治療費用，而選擇拖延治療。

▲ （左起）嘉諾撒醫院總經理許小虎博士；香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生；香港亞洲心臟中心副主任、心臟科專科曾子欣醫生；香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科林逸賢醫生；患者丘先生；患者石先生

遇上疫情未能在公院排期輪手術

62歲的丘先生早在2019年尾開始出現心臟問題，如踢球和行山期間出現心絞痛、暈眩等，稍作休息後痛楚沒有持續，便不以為然。至去年2月尾，他檢查心臟後發現有3條冠狀動脈堵塞約九成，血管嚴重鈣化，但其時疫症爆發，醫管局宣佈暫停非緊急手術，令他未能排期進行手術。邱先生查詢其他私家醫院費用，需約40萬元，即使向家人籌錢都難以負擔。

幸而，他從朋友口中得知香港亞洲心臟中心的「暖心行動」，會見醫生後翌日便可進行手術，費用更大減至約10多萬元，「大病過後，可以說是鬆一口氣。自己不擔心手術過程，反而最擔心是錢！」

調查：八成人到私院治療有經濟困難

香港亞洲心臟中心自去年2月起首次推出「暖心行動」，為有需要「通波仔」的病人，以特惠價錢在嘉諾撒醫院進行手術，至今已有256位冠心病患者受惠。中心訪問當中140名受惠者，發現多達兩成患者在公立醫院的手術輪候時間需要長達1年以上，更有42.1%患者還未獲安排手術日期。

香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科林逸賢醫生指出，輪候公院期間，多達六成患者要承受不同程度的心理壓力，如擔心會突然心臟病發、中風、心臟衰竭，甚至猝死。但大部分人無法轉向私院「拆彈」，超過八成受訪者表示在疫情期間，若需要到一般私家醫院進行手術，會有經濟困難；更有四成半人會因未能負擔私院的治療費用，而選擇拖延治療。

「暖心行動」一週年：七成患者一周內通波仔

香港亞洲心臟中心副主任、心臟科專科曾子欣醫生表示，七成患者在聯絡「暖心行動」並首次會見醫生後，一星期內已能進行手術。調查中，最多人滿意「暖心行動」的理由第3位則為「費用與公立醫院相若」。他續指，中心正不斷優化「暖心行動」，除了手術，服務亦包括免費心臟篩查和「暖心之友」康復服務，稍後將推出心臟檢查服務。

聯合推出行動的嘉諾撒醫院總經理許小虎博士亦表示，院方作為一所有教會背景的非牟利醫院，希望幫助一群未能負擔一般私家醫院較昂貴收費的中產階層，「計劃有賴中心的醫生及院方壓縮收費，才可以較一般私營醫院低的價錢，讓有需要患者在嘉諾撒醫院進行手術。」

（資料由客戶提供）