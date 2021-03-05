【學生夢想？】內地有小學制定周四為無功課日　冀學生更有效利用課餘時間　

亞洲學生學習壓力大，功課繁多，每天有功課已成例行，內地有學校把周四設為「無功課日」，旨在可讓家長與小朋友共渡親子時光。

據《澎湃新聞》報道，內地育英西壟小學校長劉萍表示，為讓學生不在局限於書本知識，有更多機會接觸大自然，在社會中學習，便訂立周四為「無書面作業日」，藉此把社會實踐的活動代替書面作業，而當日學生亦不用揹書包回家。此外，該校又定下「周四主題活動日」，並每月設有有關創客、藝術、勞動以及體育等方面的主題活動。學校冀學生可有效利用這段時間，讓家長教導小朋友分擔家務、一起料理，甚至是一起遊戲、散步、聊天等。

報道提及，當學生看到通知後，不少人臉上都露出笑意，似乎非常滿意該安排。有四年級學生表示，周四當天確是把書包放在學校，回家後不但進行了體育鍛煉，更有時間閱讀課外書藉，「沒有書面作業的體驗還真是棒！」有五年級學生笑指，周四將會是大家「最受歡迎日」。

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責任編輯：黎淑雯

