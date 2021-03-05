何文田Prince Central公布價單　最平694.7萬　折實平均呎價29688　新地雷霆：精品豪宅，城市珍品

新地（00016）旗下何文田Prince Central公布首張價單，涉及50伙，實用面積251至345平方呎，設開放式及一房間隔。以最高折扣率計，最平折實694.7萬元。新地副董事總經理雷霆說，Prince Central折實平均呎價為29,688元，可謂「精品豪宅，城市珍品」。 據首張價單顯示，單位定價817.3萬元至1,257.6萬元，實用呎價約32,562元至 37,051元；折實價6,947,050元至10,689,600元，折實呎價27,678元至31,493元。

示範單位以8樓H室為藍本，實用面積266平方呎（下圖）

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，發展商趁大牛市去貨，繼日前GRAND VICTORIA開價後，Prince Central首張價單訂價較同區一手貨尾有15%折讓，又提供高成數按揭，加上同區沒有700萬元以下的一手供應，條件吸引，惟項目貨量不多，只要發展商克制加價加推，項目大有機會全盤沽清。

示範單位以8樓F室為藍本，實用面積338平方呎，為1房（連套房）間隔（下圖）

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雷霆說，項目座落何文田，集結交通網絡、購物消閒娛樂、時尚酒店及名校網等四大優勢，而項目首批折實平均呎價為29,688元，可謂「精品豪宅，城市珍品」。他又說，今年首2個月的樓市表現暢旺，一手市場的成交量及金額均創過去7年新高，集團預計隨著疫苗接種及中港通關，將帶動本地經濟，增強市民置業信心。

資料顯示，Prince Central位於何文田太子道西195號，屬單幢樓設計，涉及101伙單位，設開放式至四房間隔，實用面積約251至1,351平方呎。

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