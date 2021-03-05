【Kawaii生活百貨@iM網欄】樂壇大變天？冀新人事新氣象香港音樂重拾光輝

踏入牛年快一個月了，這個正月可以用「變化多端」、「人生無常」來形容。「變化多端」當然是指電視台人事變動，我不斷留意娛樂雜誌寫的，也到處跟圈內人八卦一下，曾志偉上場後電視台會變天變成怎樣？說真的，我是因為前人處事的不公平，而再沒接歌手宣傳工作來做，以前我有代理巫啟賢、何潤東、張智成、朱主愛、東于哲等藝人經紀合作。可是隨著當年電視台電台高層相繼退休，新上場的人只捧自己人，就算再努力歌曲都上不到榜，宣傳歌曲也上不到目標的節目，而我是個比較執著的人，交不到成績單給歌手看，不如請他們另請高明。

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曾經發生過一件事，令我耿耿於懷。話說我代理了朱主愛(四葉草)的香港事務，電視台音樂節目監製也欣賞這位網上有超多點擊的歌手，最初歌曲也上了三甲位置。可是一次開會，高層問朱主愛不是大馬的唱片公司，為什麼要寫我香港公司的名字？要求拿走我公司的名字，其實寫上我公司的名字共同代理，不是第一次，以前所有我公司代理的歌手，都會這樣寫兩間公司名字，我覺得非常奇怪，所以去追查一下。結果得出的是，因為一次我帶來的海外歌手當一個音樂比賽的評判，當年高層想他捧的歌手入三甲，可惜就是我歌手的一票沒給那女生，害得那女歌手得不到獎，高層下命令以後我的歌手都不能善待。

作為一個音樂管理的高層，不是令樂壇百花齊放這個我明白，因為捧紅你電視台的歌手有利生意和業務發展。不讓獨立而且小型公司的歌手上榜我明，因為要給機會你公司或同你好朋友公司的歌手上榜。頒獎典禮你公司的歌手一人拿三個獎，我都明，要令大家覺得你公司的歌手很利害。

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這七年來，是幫公司？是摧毁樂壇？

雖然現在變天，我不知道是好還是壞？只是走回七年前電視台的日常？我只希望這一變真的讓樂壇有心有才華的人都有上節目宣傳和上榜的機會，給回一個大衆平台歌手和音樂人。

説到音樂人真的令人感到「人生無常」，唐奕聰Gary Tong的離開，不少合作過的人也接受不到。我剛剛那天才看完chill club重播，看到Gary在彈Keyboard。世界變得這麼快，我們的步伐卻追不上，有時只是一瞬間，某些人或事就消失在眼前。所謂珍惜眼前人之外，有時做人不要去得太盡，今日留一線他朝好相見。

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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