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【大行報告】兩大行上調九倉目標價　料可成零售復甦最大受益者

股樓投資 15:38 2021/03/05

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九龍倉置業（01997）公布業績後獲大行調高目標價。 其中 滙豐研究 發表報告表示，集團去年基礎純利按年跌23.6%至75億元，大致符該行及市場預期，在派息方面全年派息按年跌28%至每股1.47元。

該行重申，投資者不應聚焦現時的弱勢，因留意到其去年基礎淨盈利已由上半年跌17%，收窄至下半年跌6%，現時受封關影響，旅客消費力尚未重現，但管理層強調本地消費已大致復甦，並估計今年租金優惠將較去年少，隨著業務改善可見性增加，認為集團可成為零售銷售復甦的重大受益者，故此維持「買入」評級，目標價由49.2元升至49.7元，以周四（4日)收市價44.3元計，潛在升幅仍有一成以上。

另外，瑞信發表研究報告指，九倉去年基礎純利按年下跌23.6%，已較該行及市場預期分別高出4%及1%，主要由於蘇州國際金融中心第一期落成所帶動。

該行指，鑑於九倉每股資產淨值折讓接近歷史平均水平的0.5個標準差，認為疫情後市道復甦的利好因素已大致反映在股價上，上調目標價由45.3元升至45.5元，維持對其「中性」評級。

大行對九倉評級及目標價：

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記者﹕郭秀慧

純利 潛在升幅 零售 派息 九龍倉置業（01997） 目標價 大行報告

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