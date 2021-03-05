【美股分析】科技股拋售潮持續　分析師：科技股明年之前至少上漲 25%　投資者宜把握機會「買平貨」

美國10年國債收益率不斷攀升，令市場人心惶惶，科技股首當其衝遭洗倉，而納指已經自高位累計調整近一成。不過Wedbush 分析師Daniel Ives周四 (4 日) 卻表示，科技股正處於大特價時期，到明年至少仍有25%的升幅，呼籲投資者趁機買入。

【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在科技股估值過高、債息飆升、股票板塊輪動等多重因素影響下，與經濟復甦相關的股票獲得投資者關注，而持有科技股的投資者正經歷大幅調整。惟Ives認為，社會的數碼化轉型才剛剛開始，雲計算、網絡安全、電子商務和 5G 等趨勢持續，來自消費者和企業強勁強勁需求，將會推動推動科技股的在未來數年增長。

根據Ives所稱，視像會議軟件Zoom (ZM)、Microsoft Teams、 Slack (WORK) 與 Citrix (CTXS) 等高層皆透露，遙距辦公的趨勢將會在疫情後持續，大概三至四成的企業員工或需繼續遙距辦公。

Ives認為，投資者應利用市場調整，吸納以下科技股：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機